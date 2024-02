Już niedługo finał trzeciej edycji "Farmy", która emitowana jest na Polsacie. Przed uczestnikami jeszcze kilka kluczowych decyzji, które już wkrótce wyłonią ostateczny skład kulminacyjnego odcinka. Największymi faworytkami widzów są Renia i Margaret. Natomiast najmniej lubianą uczestniczką show jest Amanda, która już od jakiegoś czasu jest ostro krytykowana. Czy mimo wszystko ma szansę na wygranie programu? Wygląda na to, że całkiem spore. Po wydarzeniach z ostatniego odcinka widzowie są wściekli na produkcję i uważają, że program jest ustawiony.

REKLAMA

Zobacz wideo "Piękna i naturalna" Marcelina Zawadzka w sukience na lato za mniej niż 200 złotych

"Farma". Widzowie węszą ustawkę. "Takie są roszady, by to Amanda była w finale"

Trzecia edycji "Farmy" jest nieustannie krytykowana przez widzów. Fani show uważają, że w programie aż roi się od intryg, uczestnicy skupiają się głównie na zawieraniu sojuszy, a atmosfera jest do bólu toksyczna. Wrogiem numer jeden szybko stała się Amanda, która mocno podpadła widzom. Podczas ostatnich wydarzeń w programie uczestniczka otrzymała jednak immunitet, co skróciło jej drogę do finału. Widzowie show są przekonani, że program jest ustawiony, a scenariusz już dawno przewidywał, że Amanda zawalczy o złote widły.

Piszę to od pierwszego odcinka i to się potwierdza. Scenariusz programu jest pisany na bieżąco, co odcinek w zależności od okoliczności. Takie są roszady, by to Amanda była w finale. Dziwnym trafem oczywiście ona dostanie immunitet i bezpieczeństwo... Tu już ślepy by zauważył

- zakomunikowała jedna z oburzonych internautek.

'Farma'. Amanda fot. mat. prasowe

"Farma". Amanda w ogniu krytyki. "Trzecia edycja show to porażka"

Widzowie "Farmy" mieli ostatnio okazję obserwować, jak Amanda i Marta knują wspólne intrygi. W komentarzach przewijały się opinie, że to właśnie one wprowadzają do programu najbardziej niezdrową atmosferę. Poprzez działania Maćka Marta zaczęła mieć spore wątpliwości co do swojej rzekomej sojuszniczki i straciła do niej zaufanie. Widzowie jeszcze bardziej utwierdzili się w przekonaniu, że to właśnie Amanda jest największą intrygantką. Kto ma więc największą szansę na wygraną? Widzowie już są przekonani, że zwyciężczynią i tak zostanie Amanda. "Chyba nie wierzycie, że głosy widzów cokolwiek znaczą", "Brawo produkcja, ale ustawka. Edycja dno!", "Ale żeście "koncertowo"spi***zyli taki fajny program. Pierwsze dwa sezony super, ale trzeci to porażka przez duże "p"" - czytamy w komentarzach.