Ilona korzysta z życia ze swoim nowym partnerem Dawidem. Zakochani spotykają się już od jakiegoś czasu. Poprzedni związek z Adrianem, który był owocem udziału w programie "Rolnik szuka żony" skończył się dosyć szybko. Zakochani mieli problem z dzielącymi ich kilometrami, a było ich całkiem sporo, bo aż 300. Rozstanie zasmuciło wszystkich fanów Ilony i Adriana. Teraz była uczestniczka programu wydaje się prawdziwie szczęśliwa u boku Dawida, który dzieli z nią wspólną pasję do motoryzacji. O co chodzi z ich tatuażami?

"Rolnik szuka żony". Ilona pochwaliła się tatuażami. "Raz się żyje"

Para wspólnie udała się do studia, gdzie wykonano dla niej identyczne tatuaże. Na rękach zakochanych możemy zobaczyć czarne logo ich ulubionego samochodu. Obok niego Ilona i Dawid zdecydowali się umieścić konkretny model. Czy to znak, że w przyszłości para planuje zakup kolejnego pojazdu? "Raz się żyje, więc warto robić rzeczy, o których się marzy. Przyznacie się, kto ile ma tatuaży? Lub jakie w planach? Bo zwykle na jednym się nie kończy" - pytała Ilona zaczepnie swoich fanów. Nowe dzieła przypadły im najwyraźniej do gustu. Pod postem chętnie odpowiadali na zadane pytanie. Nie zabrakło również komentarza od ukochanego. "Szalona, thx" - napisał Dawid, dodając emotikonę serca.

"Rolnik szuka żony". Ilona niedawno straciła bliską osobę

Pod koniec października 2022 roku miłośniczka koni poinformowała o śmierci swojego ojca. W pożegnalnym wpisie umieściła zdjęcie taty, które sugeruje, że to właśnie on zaraził Ilonę miłością do tych zwierząt. Jakiś czas później dodała post, w którym napisała "właśnie mijają trzy najcięższe miesiące w moim życiu". Była uczestniczka programu mogła liczyć wtedy na wsparcie swoich fanów, podobnie jak rok wcześniej, kiedy rozstała się z Adrianem. "To jest ostatnie nasze wspólne zdjęcie... Aby uniknąć spekulacji, z przykrością chciałem was poinformować, że nasz związek się zakończył" - pisał wtedy na swoim profilu Adrian. Waszym zdaniem Dawid bardziej pasuje do Ilony? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Marta Paszkin wciąż w szpitalu. Syn nie mógł jej odwiedzić. Wzruszające nagranie

