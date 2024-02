Jaruś Mergner jest niekwestionowaną gwiazdą formatu "Chłopaki do wzięcia". Uczestnik serialu dokumentalnego karierę robi także w serwisie YouTube, gdzie recenzuje potrawy i różnego rodzaju przedmioty. Ostatnio prawdziwym hitem są jego nagrania muzyczne. Filmy "Dziś zaśpiewam fajną piosenkę", czy "Najlepszy przysmak to chipsy" mają kilka tysięcy wyświetleń, a sam kanał Jarusia obserwuje już ponad 77 tysięcy internautów. Co słychać u uczestnika? W jego życiu przyszedł czas na duże zmiany.

"Chłopaki do wzięcia". Gosia i Jaruś uwili sobie gniazdko w Żaganiu. Miejsce wymagało generalnego remontu

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" jest jednym z tych szczęśliwców z programu, któremu udało się odnaleźć drugą połówkę. Jego serce mocniej zabiło dla Gosi. Relacja ze ślubu pary relacjonowana była nawet w odcinku. Na ślubnym kobiercu zakochani stanęli w 2021 roku. Widzowie programu zastanawiają się, w jakich warunkach żyją uczestnicy serialu Polsat Play. Państwo Mergnerowie uwili sobie gniazdko w Żaganiu, lokalu, który Gosia odziedziczyła po swojej mamie. Niestety, lokal od dawna był już w opłakanym stanie i Gosia wyszła z inicjatywą przeprowadzenia remontu.

Ja wymyśliłam ten remont. Bo tu nie było wszystko pomalowane. Bo ja chciałam, żeby było ładnie w pokoju. Musiałam poprosić kogoś, by coś podmalować. Tutaj zalało się z dachu i jeszcze raz poprawialiśmy, dziury pozakrywaliśmy - mówiła Gosia.

'Chłopaki do wzięcia'. Małżeństwo Jarusia mlekiem i miodem płynące. Para wyremontowała swoje miłosne gniazdko fot. screen Polsat Play

"Chłopaki do wzięcia". Gosia i Jaruś pochwalili się metamorfozą mieszkania. Spójrzcie na kolor ścian

Jaruś i Gosia zakasali rękawy i wzięli się do roboty. W mieszkaniu nie tylko naprawiono usterki i odmalowano ściany, ale para zainwestowała także z centralne ogrzewanie. W odcinku "Chłopaków do wzięcia" małżeństwo pochwaliło się metamorfozą swojego lokum. Widać, że para lubi intensywne kolory ścian. W salonie Jaruś i Gosia ocieplili wnętrze farbą w pomarańczowym odcieniu, a w łazience odmalowani ściany w na niebiesko. Para przearanżowała także pomieszczenie. Jak wam się podoba efekt końcowy? Co słychać u pozostałych uczestników programu? Szczena ostatnio wylądował na bruku. Zdesperowany apelował o pomoc. "Dałem w palnik" - powiedział.

