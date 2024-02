Pierwszy sezon "Królowej przetrwania" zmierza ku końcowi. W sumie na egzotycznej tajskiej wyspie nakręcono 11 odcinków, a dziesiąty z nich dostępny jest już na platformie Player wcześniej niż w telewizji. Emocje sięgnęły zenitu. Uczestniczki, które do tej pory rywalizowały w dwóch drużynach, zostały połączone w jedną. Od tej pory każda z nich walczy indywidualnie. Ale to konflikty pomiędzy konkurentkami osiągnęły apogeum. Ewel0na stanęła na wojennej ścieżce nie tylko z Ewą, ale i z Josie. Edyta Folwarska dołożyła swoje trzy grosze.

"Królowa przetrwania". Ewel0na o Josie: Jeden wielki fałszywiec. Edyta Folwarska komentuje z domu

Ewel0na jest jedną z najbardziej charakternych uczestniczek programu. Miała już na pieńku ze swoją dawną przyjaciółką, Ewą Piekut. Panie kłóciły się i godziły przed kamerami, ale wygląda na to, że znów są w konflikcie. Ewa po pogodzeniu się z Ewel0ną postanowiła zagłosować na nią w eliminacjach, czym zszokowała resztę. Ale Ewel0na ma żal nie tylko do Piekut. W dziesiątym odcinku zarzuciła Josie, że gra nieczysto, by tylko dotrwać do finału.

Ja przyleciałam tu z Josie jednym samolotem. Mówiła mi, że jestem jej najlepszą koleżanką, że siebie i mnie widzi w finale. Po czym dowiaduję się, że to samo mówiła do innych dziewczyn, np. do Anety. Czyli Josie robiła sobie wszędzie podchody, żeby tylko wygrać, dostać się do finału. A ja myślałam, że ona naprawdę mnie lubi - powiedziała zapłakana Ewel0na.

Postanowiła nie kryć się z emocjami i jawną niechęcią do Josie. Padły ostre słowa. - Dla mnie Josie to jest jeden wielki fałszywiec. Niech wypier**la do Polski - dodała. Płaczu w odcinku było co nie miara. Całą sytuację skomentowała Edyta Folwarska, która na bieżąco relacjonuje swoje wrażenia z odcinków na Instagramie. Ponieważ program był nagrywany jakiś czas temu, każda z celebrytek może teraz śledzić program w zaciszu swojego domu.

Ewel0na w 'Królowej przetrwania' Ewel0na w 'Królowej przetrwania'/fot. Player

"Królowa przetrwania". Edyta Folwarska o dramie Ewel0ny z Josie: G*wna się nie tyka

Co autorka erotycznych książek miała do powiedzenia o dramie Ewel0ny z Josie? Stanęła po stronie tej pierwszej i uderzyła w produkcję. - Ewel0na jak zawsze w punkt! (...) Niektóre osoby zostały mocno wybielone, a z innych zrobiono czarny charakter na podstawie kilku mocnych wypowiedzi. Tak jak powiedziałam, g*wna się nie tyka, bo śmierdzi" - napisała Folwarska, udostępniając fragment wypowiedzi Ewel0ny. Wtórowała jej także w postawie wobec Josie. Celebrytka dodała, że "ta jedna osoba robiła jej cały czas pod górkę". W kolejnym nagraniu na Instagramie wyznała z kolei, że sama nigdy "nie obrabiała nikomu d*py". Całą wypowiedź możecie zobaczyć w naszym wideo w górnej części artykułu. Co o tym sądzicie?

Josie Kwaśniewska w 'Królowej przetrwania' Josie Kwaśniewska w 'Królowej przetrwania'/fot. Player

"Królowa przetrwania". Na czym polega program? Co jest do wygrania?

Format "Królowej przetrwania" polega na tym, że 12 influencerek znanych z innych programów i internetu zostało wywiezionych do tropików. Tam muszą sobie poradzić bez telefonu, za to w spartańskich warunkach i wymagających konkurencjach. Zwyciężczyni oprócz tytułu królowej przetrwania zgarnie całą pulę pieniędzy, które wywalczyły wszystkie zawodniczki w różnych zadaniach. W sumie będzie to do 100 tys. zł. Największym wyzwaniem jest jednak współpraca z innymi i zmierzenie się z własnymi emocjami i słabościami. Oglądacie?