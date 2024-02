"Taniec z Gwiazdami" wraca po krótkiej przerwie na antenę Polsatu. Fani już teraz zachwycają się nową edycją. Wszystko przez naprawdę udany casting, który pozwolił zaangażować gorące nazwiska. Widzowie od lat chętne śledzą poczynania swoich ulubieńców na parkiecie. Ci najwięksi fani przyjeżdżają nawet na miejsce nagrań, by poczuć maksimum emocji. W tym roku zakup biletów może nadwyrężyć ich budżet. Więcej zdjęć gwiazd z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo "Taniec z Gwiazdami". Małgorzata Ostrowska-Królikowska wzięła się za ostre treningi. "Czuję się jak klacz"

"Taniec z Gwiazdami". Tyle widzowie zapłacą za udział w show

Co można sobie zafundować w cenie biletów "Tańca z Gwiazdami"? Kilka wizyt w kinie, teatrze lub całkiem pokaźne zakupy. W tym roku widzowie, którzy będą chcieli się pojawić we wszystkich odcinkach, zapłacą naprawdę sporo. Podstawowy koszt jednego biletu to 218 zł. Co więcej, jeśli myślicie o zakupie wejściówek na pierwszy taneczny pokaz, to niestety czeka was rozczarowanie. Prawie wszystkie bilety na marzec są wyprzedane. W chwili pisania tekstu została jedynie ostatnia data - 31.03.2024. Pojawiła się natomiast już pierwsza data kwietniowa, więc jeśli myślicie o zakupie, to jest to idealny moment, bowiem bilety, mimo wysokiej ceny, rozchodzą się jak gorące bułeczki.

Wszyscy uczestnicy nowej edycji 'Taniec z Gwiazdami'. Kosmiczna cena biletów na show. To nie koniec niespodzianek. Fot. KAPiF.pl

"Taniec z Gwiazdami". Kto pojawi się w najnowszej edycji?

Ten sezon "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się naprawdę nieźle. Na parkiecie zobaczymy Macieja Musiała, Roksanę Węgiel, Filipa Chajzera, Dagmarę Kaźmierską, Anitę Sokołowską, Małgorzatę Ostrowską - Królikowską, Beatę Olgę Kowalską, Kamila Baleję, Maffashion, Krzysztofa Szczepanika, Adama Kszczota i Aleksandra Mackiewicza. Nowa edycja to również powroty znanych trenerów. Po długiej przerwie do programu powrócił Marcin Hakiel. Widzowie będą mogli także zobaczyć odświeżone jury, w skład którego wchodzą: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Jan Wygoda. Kto z nich będzie łagodnym, a kto ostrym jurorem? O tym przekonamy się już 3 marca o godzinie 20:00 na antenie Polsatu. ZOBACZ TEŻ: "Taniec z Gwiazdami". Roksana Węgiel pokazała partnera w nietypowej sytuacji. "Wykończyła mnie"