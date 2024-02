Polsat zaprezentował już swoją wiosenną ofertę programową. Okazuje się, że po raz pierwszy od dawna, publiczny nadawca nie pójdzie w jego ślady. Plotek dowiedział się, że tym razem, media nie poznają wiosennej ramówki kanałów TVP. Skąd ta zmiana zerwania z wieloletnią tradycją? - Konferencji z dziennikarzami nie będzie. Z jednej strony chodzi o oszczędności. Z drugiej, o niezadawanie niewygodnych pytań. Ludzie odpowiedzialni za ramówkę, wolą mailem wysłać jej szczegóły, bez jakichkolwiek konfrontacji - słyszymy nieoficjalnie od jednego z pracowników.

REKLAMA

Zobacz wideo Maffashion dziękuje Fabijańskiemu

Końca zmian w TVP nie widać

Wiosną TVP premierowo pokaże m.in. "Sanatorium miłości", "The Voice Kids" czy nowy serial "Matylda" z Marią Kowalską w roli głównej. Gwiazdy nie będą miały jednak okazji, by promować te produkcje w rozmowach z mediami. W stacji plotkuje się, że brak ramówki to stan przejściowy. - Mamy zapowiedziane, że jak nowa władza TVP zostanie wpisana do KRS to wszystko wróci do normy. Pożyjemy, zobaczymy - dodaje nasze źródło. Wysłaliśmy do TVP pytanie w tej sprawie, ale do czasu publikacji tekstu, nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Przypomnijmy, że od 20 grudnia w stacji co chwilę zachodzi wiele zmian. Serwis "Wiadomości" zastąpił program "19:30". Poza tym zwolnieni zostali wszyscy prezenterzy i dziennikarze z programów informacyjnych, którzy kojarzyli się z tubą propagandową PiS-u. W styczniu wymieniono też wszystkich gospodarzy "Pytania na śniadanie". Zrezygnowano nawet z Małgorzaty Tomaszewskiej, która była wtedy w zaawansowanej ciąży. Powoli zaczynają się prace nad nową odsłoną "The Voice of Poland". Jak niedawno pisaliśmy, show również ma przejść wielką metamorfozę i pozbyć się gwiazd, które zasiadały na fotelach trenerów w ostatnich latach. Za kilka miesięcy do teleturnieju "Jaka to melodia?" ma też powrócić Robert Janowski.

Widzowie woleli dawne gwiazdy śniadaniówki

Przypomnijmy, że nie wszystkie zmiany w TVP podobają się widzom. Szczególnie dotkliwie odczuwa to "Pytanie na śniadanie" z nowymi parami prowadzących. Nie jest tajemnicą, że produkcja straciła widzów. Press porównał niedawno oglądalność programu od 1 stycznia do 7 lutego 2024 roku z analogicznym okresem z 2023 roku. Według ich danych, w pierwszym tygodniu bieżącego roku śniadaniówkę obejrzało około 380 tys. widzów. To o 77 tysięcy mniej, niż dokładnie rok wcześniej. Czy dawną popularność da się jeszcze odbudować? Na razie największą sympatią cieszy się Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz. Ich pierwszy wspólny występ w śniadaniówce, który przypadł na 27 stycznia, śledziło aż 499 tys. widzów. Jest to najlepszy wynik spośród wszystkich debiutów.

Katarzyna Dowbor Katarzyna Dowbor rozpływa się nad bratem. Tomasz ma się czym pochwalić. 'Niesamowity jest to człowiek' / fot. KAPiF