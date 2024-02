"Rolnik szuka żony" to jeden z niekwestionowanych hitów Telewizji Polskiej. Randkowe show doczekało się już dziesięciu edycji. W ostatniej z nich widzowie mieli okazję poznać Waldemara. Mężczyzna otrzymał miano jednego z bardziej kontrowersyjnych uczestników. Początkowo jego serce skradła Ewa. W finale dowiedzieliśmy się jednak, że relacja zakończyła się fiaskiem. Za to rolnik zdążył już ulokować swoje uczucia przy Dorocie. Obecnie para jest w związku, planuje nawet wspólne zamieszkanie. Waldemar właśnie wrócił wspomnieniami do szczęśliwych chwil w życiu. Wówczas nie było przy nim ukochanej.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Bardowscy na rajskich wakacjach, a dla Grzegorza to męka. Co się stało?

"Rolnik szuka żony". Waldemar wspomina niezapomniane wakacje

Po udziale w telewizyjnym show Waldemar prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Rolnik co rusz raczy obserwujących nowinkami ze swojego życia. Ostatnio wzięło go na wspominki. Mężczyzna przypomniał sobie rejs po Morzu Śródziemnym. Wówczas odwiedził m.in. Cannes i Palmę de Mallorcę. "Patrząc, jaką mamy pogodę za oknem, zebrało mi się na miłe wspomnienia z rejsu po Morzu Śródziemnym. Koniecznie trzeba sobie osłodzić w jakiś sposób to, czym raczy nas klimat w naszej części Europy o tej porze. Zdecydowanie lepiej powspominać Europę Zachodnią i jej wszelkie atrakcje podczas tygodniowego rejsu statkiem (...). Rejsy wycieczkowe to jest to" - napisał pod postem. Zdjęcia Waldemara znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Waldemar i Dorota żyją w patchworkowej rodzinie

Dorota i Waldemar wychowują synów z poprzednich związków. W rozmowie z nami rolnik wyznał, jak sobie z tym radzą. - Dorotka złapała bardzo dobry kontakt z moim synem. Jest dla niego bardzo miła, troskliwa, opiekuńcza. Fajnie się razem dogadują - zapewnia mężczyzna i dodaje: Chłopcy poznali się już w zeszłe wakacje w moim domu. Następnie we wrześniu zeszłego roku, gdy pierwszy raz odwiedziłem Dorotkę w jej miejscu zamieszkania, spędzili razem cały weekend. Dłuższy czas mieli okazje się poznawać podczas naszego zimowego wyjazdu w góry. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Roksana w wirze przygotowań do ślubu. Wiemy, kiedy się odbędzie [PLOTEK EXCLUSIVE].

'Rolnik szuka żony'. Dorota i Waldemar fot. screen TVP VOD