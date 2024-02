Stacja TVN Style tworzy jeden z odłamów TVN-u. Jak się okazało, koncesja tego konkretnego formatu wygasa w lipcu 2023 roku. Z reguły w takich sytuacjach wniosek o jej przedłużenie składa się znacznie wcześniej. Tak też postąpił polski oddział amerykańskiego przedsiębiorstwa, czyli TVN Warner Bros. Discovery. Decyzja wciąż jednak nie została podjęta. Co się dzieje? Do akcji wkroczyła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wzięła pod lupę TVN Style. Uwielbiane przez widzów programy mogą zostać zlikwidowane?

TVN Style od wielu lat zabawia polską publiczność. Fani mogą oglądać w stacji wiele lubianych programów. Wśród nich znajdują się między innymi: "Totalne remonty Szelągowskiej", "Kuchenne rewolucje", "Sablewskiej sposób na modę", "Wiem, co jem", "SOS - Sablewska od stylu" i "Śluby marzeń". Jak się okazało, ostatnio stację wzięła pod lupę Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jak wyznał prof. Tadeusz Kowalski, nie znaleziono żadnych naruszeń. Pomimo tego, pojawiły się pewne braki. Według Rady stacja emituje za mało treści informacyjnych i dokumentalnych. Co ciekawe, w dokumentach koncesyjnych TVN Style jest opisany jako stacja, która ma "charakter wyspecjalizowany ze względu na problematykę i odbiorcę, to znaczy będzie adresowany do kobiet i poświęcony takim zagadnieniom, jak: uroda, moda, zdrowie, wychowanie dzieci, style życia oraz inne problemy współczesnych kobiet". Wygląda na to, że widzowie dłużej poczekają na decyzję. Wkrótce z pewnością dowiedzą się, co dalej z ich ulubionymi programami. Oglądacie programy na stacji TVN Style? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Ostatnio KRRiT poruszyła temat, który został przedstawiony w "19:30". Szef serwisu skomentował zarzuty

Jakiś czas temu w "19:30" poruszony został temat choroby Alzheimera. Bohaterem odsłony był ojciec reportera Macieja Gąsiorowskiego. Wyraźnie można było zauważyć, że chory senior nie zdaje sobie sprawy z przypadłości, z jaką musi się zmagać. Paweł Płuska, szef programu, stanął w obronie reportera po krytyce w sieci. - Moim zdaniem nie ma tu żadnej afery. Maciej zrobił bardzo dobry, bardzo wzruszający materiał, który w nader oryginalny sposób pokazuje niezwykle ważny problem społeczny - oznajmił w rozmowie z Wirtualną Polską. Co na to Maciej Świrski, szef KRRiT? - Na razie poruszamy się w sferze komentarzy czy ataków internetowych. Jeśli pojawią się konkretne zarzuty na płaszczyźnie prawnej, będziemy na nie odpowiadać - wytłumaczył. Szczegóły sytuacji w "19:30" znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: KRRiT nie chce "Magii nagości" w naszym kraju. Szef stacji walczy. "Tylko w Polsce jest problem"