4 marca rusza ósma edycja "Hotelu Paradise". W tym roku produkcja zdradziła, kto pojawi się w programie jeszcze przed premierą pierwszego odcinka, więc widzowie mieli już okazję poznać uczestników. Nową odsłonę show kręcono w Wietnamie, a w roli prowadzącej po raz kolejny zobaczymy Klaudię El Dursi. Nie obyło się bez niespodzianek. Tym razem nie ma powrotów. Jeśli któryś z uczestników odpadnie w trakcie Rajskiego Rozdania, od razu wraca do Polski. Program już od ośmiu edycji cieszy się niesłabnącą popularnością. Sprawdziliśmy, co słychać u jednego ze zwycięzców poprzednich edycji. Krystian Ferretti od czasu udziału w programie bardzo się zmienił.

"Hotel Paradise". Krystian Ferretti próbował swoich sił w gastronomii, ale zamknął biznes. Skupił się na swoim rozwoju

Krystian Ferretti został zwycięzcą trzeciej edycji "Hotelu Paradise". Do finału dotarł z Basią i widzowie byli przekonani, że łączy ich prawdziwe uczucie, ale zaledwie dwa tygodnie po zakończeniu show ich drogi się rozeszły. Basia znalazła ukojenie w ramionach innego uczestnika programu - Krzysztofa. Po zakończeniu show uczestnik "Hotelu Paradise" wraz ze swoją nową dziewczyną Oliwią Czajką założył klinikę medycyny estetycznej, a potem kawiarnię. We "Fragoli", którą influencer prowadził w stolicy, dostępne były różne słodkości, a motywem przewodnim były truskawki i wata cukrowa. Kawiarnię Ferrettiego odwiedziła nawet nasza ekipa. Zwycięzca "Hotelu Paradise" nie nacieszył się jednak długo biznesem. Zaledwie po roku działalności lokal zniknął z mapy Warszawy. Wiadomo, co poszło nie tak. Zgodnie z informacjami przekazanymi nam przez znajomego celebryty prowadzenie lokalu przestało się opłacać, a Krystian nie chciał finansować go z własnej kieszeni. Ferretti nie przejmuje się jednak porażkami i skupił się na sobie. Uczestnik show ostatnio dużo czasu spędza na siłowni i pracuje nad modelowaniem sylwetki. Właśnie pochwalił się kolejnymi efektami. Od czasu udziału zapuścił też gęstą brodę. Poznajecie go?

Łapy pamiętają, co jest pięć. Brakowało takiej pompy - napisał na InstaStories.

'Hotel Paradise'. Krystian Perretti fot. screen instagram.com/krystianferreti

"Hotel Paradise". Jest już nowa piosenka do czołówki show. Zaskakujący duet

Produkcja "Hotelu Paradise" już zaczęła odliczanie do premiery nowego sezonu. Właśnie opublikowano utwór, który pojawi się w czołówce programu. Piosenkę zaśpiewało dwóch uczestników z siódmej edycji show. Takiego zestawienia z pewnością nikt się nie spodziewał. Produkcja postanowiła zaangażować do projektu Łucję i Marvina. Zobaczcie, co Łucja i Marvin mieli do powiedzenia na temat nagrywek do utworu "Rajski lot".