Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się dzięki udziałowi w drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Para od razu wpadła sobie w oko, a po zakończeniu przygody w telewizji zakochani kontynuowali relację. Wraz z upływem czasu stanęli na ślubnym kobiercu i doczekali się dwójki dzieci: syna Jana i córki Liwii. Obecnie wiodą wspólnie szczęśliwe życie. Niedawno przeprowadzili się do nowego domu. Anna Bardowska skrupulatnie relacjonowała proces przeprowadzki w sieci. Właśnie podzieliła się z internautami kolejnym pomieszczeniem.

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska wzięła się za porządki. "Chyba z powrotem zacznę przychodzić tutaj pracować"

Anna Bardowska prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej losy śledzi ponad 310 tys. obserwujących. Celebrytka może się pochwalić dużym i nowoczesnym domem. Co rusz wrzuca do sieci nowe kadry, by fani byli na bieżąco z nieustającymi zmianami. Tym razem zaprosiła ich do swojego gabinetu. Okazało się, że przez jakiś czas nie korzystała z tego pomieszczenia, bowiem pełniło ono funkcję... składziku. Wygląda na to, że Anna Bardowska postanowiła wziąć sprawy we własne ręce i przywrócić pomieszczeniu dawny blask. Pozbyła się niepotrzebnych rzeczy, dzięki czemu ponownie utworzyła sobie spokojnie miejsce do pracy. - Wystarczyła chwila i mój gabinet wrócił do normalności. Chyba z powrotem zacznę przychodzić tutaj pracować, bo tak normalnie to się rozkładam w kuchni przy stole - powiedziała na InstaStories. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Anna Bardowska pokazała gabinet. Przytulnie i z klasą. Spójrzcie na ten fotel!

Pokój biurowy Anny Bardowskiej zachowany jest w jasnych barwach. Ściany są białe, widnieje na nich jedynie jasnoróżowa naklejka dekoracyjna. Na środku stoi drewniane biurko o modnym kształcie, a przy nim kaszmirowe krzesło. Trzeba przyznać, że pomieszczenie prezentuje się przytulnie i z klasą. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Roksana w wirze przygotowań do ślubu. Wiemy, kiedy się odbędzie [PLOTEK EXCLUSIVE].

