Książę Harry i Meghan Markle wzięli ślub w 2018 roku w kaplicy św. Jerzego na Zamku Windsor. Wydarzenie było transmitowane na całym świecie i zostało obejrzane przez kilka milionów internautów. Markle zachwycała w sukni domu mody Givenchy i tiarze z 1932 roku. Na ślubie pojawiło się bardzo dużo znanych osób, w tym m.in. Serena Williams z mężem oraz Elton John. Wśród zaproszonych nie mogło także zabraknąć znajomych Meghan Markle z serialu "W garniturach", w którym aktorka wcielała się w rolę Rachel Zane. Jeden z nich opowiedział o "obrzydliwym" zapachu, którzy unosił się podczas ceremonii.

Rick Hoffman o ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle. Musiał zakrywać ręką nos

Niedawno Rick Hoffman, odtwórca roli Louisa Litta w serialu "W garniturach", wrócił wspomnieniami do ślubu Meghan Markle i księcia Harry'ego. Już kilka lat temu media obiegły zdjęcia aktora, który krzywił się podczas ceremonii. Teraz postanowił wyjawić, co było powodem jego niezadowolonej miny. Hoffman opowiedział w podcaście "Chicks in the office", stało się po tym, jak zajął miejsce w kaplicy św. Jerzego.

W miarę upływu czasu zacząłem czuć coś naprawdę okropnego i obrzydliwego. (...) Denerwowałem się, bo przeszkadzało mi to. Ja jestem bardzo wrażliwy na tym punkcie [zapachu - przyp.red.] - wspominał całą sytuację w podcaście.

Początkowo aktor myślał, że może ktoś obok niego ma nieświeży oddech. Tak jednak nie było. Hoffman szybko domyślił się, że tak intensywny zapach musi pochodzić "od więcej niż jednej osoby". Postanowił nawet zapytać osób siedzących w tej samej ławce, czy czują to samo co on. Zaprzeczyli. Rick Hoffman musiał znaleźć wyjście z tej kłopotliwej sytuacji. Postanowił zakryć nos ręką, a wcześniej posmarował dłonie kremem zapachowym. W podcaście aktor opowiedział, że cała sytuacja była dla niego bardzo ironiczna, ponieważ to Meghan Markle często śmiała się z jego wrażliwości w kwestii higieny. Prawdopodobnie nieprzyjemna woń, o której mówił aktor, jest zapachem charakterystycznym dla kaplicy. Królewscy biografowie Omid Scobie i Carolyn Duran opowiadali w magazynie "People", że przed ślubem Markle i księcia Harry'ego używano specjalnych dyfuzorów. Miały one zniwelować wyczuwalny zapach stęchlizny w tym miejscu. Jak widać, chyba nieskutecznie.

Królowa Elżbieta II na ślubie księcia Harry'ego i Meghan Markle. Nie wyglądała na zadowoloną

Rick Hoffman nie był jedyną osobą, która przykuła uwagę mediów swoją mimiką. Kamery skoncentrowały się także na królowej Elżbiecie II. Monarchini wyglądała na niezadowoloną, gdy Meghan Markle wchodziła do kościoła. Podobno królowej nie podobał się kolor sukni panny młodej. Biografka Katie Nicholl twierdziła, że monarchini namawiała przyszłą żonę wnuka, żeby wybrała na ten dzień sukienkę w innych barwach, ta jednak zadecydowała inaczej.