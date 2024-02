"Królowe życia". Anna Renusz wyjechała do Turcji. Nie na wakacje. Mówi, co sobie poprawiła

Anna Renusz zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "Królowe życia" na TTV. Na co dzień celebrytka zajmuje się stylizacją fryzur. Prowadzi swój własny salon w Gdyni. Anna Renusz nigdy nie ukrywała zamiłowania do zabiegów medycyny estetycznej. Patrząc na jej zdjęcia z przeszłości, można powiedzieć, że przeszła bardzo dużą metamorfozę. Teraz influencerka postawiła na kolejne zmiany w swoim wyglądzie. Wyjechała do jednej z tureckich klinik. O wszystkim opowiedziała na InstaStories. Pokazała pierwsze efekty. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Renusz wyjechała do Turcji. Pokazała, co sobie poprawiła

Anna Renusz opublikowała nagranie z tureckiej kliniki. "Jestem jak taka kula, bombeczka, świneczka"

Anna Renusz wyjechała do Turcji, gdzie przeszła kolejne zabiegi medycyny estetycznej. Gwiazda "Królowych życia" postanowiła dodać InstaStories po zabiegach i pokazać obserwatorom, jak wygląda. Ze względu na opuchliznę trudno ją rozpoznać. - Jestem jak taka kula, wielka bombeczka, świneczka. Miałam się nie nagrywać, ale dostaję dużo wiadomości z pytaniami, co robiłam za operacje i jak się czuję. Jestem drugą noc w szpitalu (...) Troszkę zdycham, ale jakoś dajemy sobie radę - mówiła. Później Renusz wyjawiła, na jakie poprawki urody zdecydowała się tym razem. - Co ja robiłam? Robiłam lip lift [zabieg chirurgiczny ust - przyp.red.] i lifting szyi, tutaj tego podbródka, który mnie zawsze irytował i delikatnie zwisał, więc mam nadzieję, że operacja przeszła pomyślnie i wszystko się ułoży - relacjonowała obserwatorom na InstaStories.

Anna Renusz Fot. @ondiehair / Instagram / screenshot

Anna Renusz rozpuściła usta. "Trzymajcie kciuki, żebym już nie kombinowała"

Jakiś czas temu Anna Renusz wyjawiła obserwatorom, że postanowiła usunąć wypełniacz z ust. Pokazała efekt na profilu na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 500 tysięcy użytkowników. "Dziś rozpuściłam usta i to najlepsza decyzja. Z wiekiem bardzo zmienia mi się gust, więc trzymajcie kciuki, żebym już nie kombinowała i nie dopełniała" - napisała na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: "Królowe życia". Jak wyglądała Anna Renusz, zanim poprawiła urodę? Możecie jej nie poznać