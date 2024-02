"Razem odNowa" to nowy program emitowany przez stację TVN. Produkcję prowadzą Joanna Krupa i Ewa Chodakowska. Format ma na celu pomoc osobom w związku w radzeniu sobie z kryzysami. Dodatkowo, pary przechodzą prawdziwe przemiany, które umożliwiają dalsze życie w związku. Pierwszy odcinek został wyemitowany 3 stycznia. Już wkrótce widzowie zobaczą ósmy epizod show. Już wiemy, jaka historia się w nim pojawi.

"Razem odNowa". Żona regularnie sprawdza telefon swojemu mężowi. Co stanie się w ósmym odcinku produkcji?

Przed nami finałowy odcinek programu "Razem odNowa". Tym razem fani poznają Edytę i Maćka z Kobyłki. Jak się okazuje, para całe życie jest w relacji na odległość. "Weekendowe małżeństwo" odbiło się na ich wzajemnym zaufaniu. Edyta wraz z córką pary mieszka w Suwałkach. Maciej jest właścicielem firmy instalującej okna i podróżuje tam, gdzie dostanie zlecenie. Odległość przyczyniła się do wielu konfliktów. Mężczyzna bardzo oddalił się od swojego dziecka. Edyta ma mu to za złe i podkreśla, że przez całe życie to na jej głowie było zajmowanie się pociechą i prowadzenie domu. Jak sama przyzna, Maciej stracił jej zaufanie. - Żona mi nie ufa, stale mnie kontroluje. Telefon trzepie mi cały czas, jak wracam po tygodniowym wyjeździe, to pierwsze co muszę zrobić, to złożyć telefon na jej dłonie - wyzna Maciej. Para zrobi wszystko, aby odbudować swoją relację. Będziecie oglądać? Ósmy odcinek "Razem odNowa" zostanie wyemitowany już w środę 21 lutego o godzinie 21:35 na stacji TVN. Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

"Razem OdNowa". Co sądzą widzowie o nowym programie?

Tuż po emisji pierwszego odcinka programu "Razem odNowa" w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy. Pod materiałami w mediach społecznościowych nie brakowało głosów zawiedzionych fanów. Okazało się, że nie każdemu format przypadł do gustu. "Sam zamysł programu super, ale już po pierwszym odcinku odpuszczam, ponieważ za dużo sztuczności i lokowania produktu", "Reżyserowane, nudne, nic niewnoszące" - czytamy na Instagramie. Nie zabrakło jednak widzów, którzy chwalili nowy show. "Program bardzo daje do myślenia i motywuje. Panie prowadzące to najlepszy duet, obie pozytywne i promieniujące ciepłem", "Dobry program, trzeba pokazywać ludziom, że o małżeństwo trzeba dbać, a przy tym o samego siebie. Brawo! Będę oglądać na pewno" - pisali w sieci. A wy co sądzicie? ZOBACZ TEŻ: Maja Staśko apeluje do Chodakowskiej. "To może narażać ludzi i zwierzęta". Trenerka oberwała też za swój program