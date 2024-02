Niedawno informowaliśmy, że już 23 lutego na portalu Gazeta.pl będzie miał premierę nowy program "Ryzykanci", skierowany tylko do mężczyzn. Gospodarzem show został Zygmunt Chajzer. - To na pewno duże wyzwanie, ale cieszę się, że mogę realizować tak ciekawy program. Ten projekt cały czas jest owiany mgiełką tajemnicy, i niech tak pozostanie. Mam nadzieję, że to będzie nie tylko rozrywka, ale i konkretne korzyści dla tych, którzy wezmą udział - mówi. Na czym będzie polegał program? Uczestnicy mają odpowiadać na serię pytań w określonym czasie. To, co wyróżnia format to z pewnością to, że mogą wziąć w nim udział jedynie mężczyźni. Znamy już pierwszych uczestników.

REKLAMA

Zobacz wideo Prowadzące "DD TVN" komentują udział Chajzera w "Tańcu z Gwiadami"

"Ryzykanci". Nowy program z Zygmuntem Chajzerem. Znamy pierwszych uczestników

Jak dowiedział się Plotek, w programie pojawią się m.in. Dawid Myśliwiec, Robert Kupisz, Michał Szpak i Przemek Staroń. - Kiedy otrzymałem zaproszenie do nowego show "Ryzykanci" poczułem zarówno zaskoczenie, jak i zaniepokojenie. Nie znam podobnego formatu w polskich mediach, a hasło "dla mężczyzn" przecież niepotrzebnie utrwala stereotypy! Wtedy jednak pomyślałem, że skoro do takiego programu zaprosili mnie, geja, to chyba jednak stereotypy będą w tym programie obalane. No i bardzo cenię sobie współpracę z Gazeta.pl, a poza tym kurde, bez ryzyka nie ma zabawy, więc oddzwoniłem do koordynatorki i powiedziałem: WCHODZĘ W TO! - mówi nauczyciel i psycholog Przemek Staroń w rozmowie z nami. Kolejne nazwiska podamy już niedługo.

Zygmunt Chajzer o programie "Ryzykanci"

Zygmunt Chajzer również z chęcią przyjął propozycję poprowadzenia show. Zdradził, że miał ostatnio kilka propozycji telewizyjnych, ale ich nie przyjął. Program "Ryzykanci" uważa jednak za niezwykle potrzebne i pożyteczne przedsięwzięcie. A czy program tylko dla mężczyzn to według niego kontrowersyjny pomysł? - Trudne pytanie! Powiem tak: są takie sytuacje, na które mężczyźni reagują trochę inaczej. Nie wiem, może są mniej odporni…? Ale to wszystko okaże się w trakcie - powiedział w rozmowie z Gazeta.pl. Premiera show już w piątek 23 lutego na stronie głównej Gazeta.pl. Wtedy też dowiecie się, na czym polega format i jakie są zasady uczestnictwa.