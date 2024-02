"Hotel Paradise" to jedno z najpopularniejszych reality show w Polsce. Program od początku prowadzi Klaudia El Dursi. Randkowy program przez lata emisji doczekało się kilku odsłon i zgromadził rzeszę widzów. Ci już niebawem będą mogli śledzić poczynania uczestników z nowej edycji. A co słychać u dawnych bohaterów? Luiza zdecydowała się na wiosenną metamorfozę. Możecie jej nie poznać.

REKLAMA

Zobacz wideo Byliśmy w kawiarni zwycięzcy "Hotelu Paradise". To jedyne miejsce, w którym watę cukrową dostaniecie do wszystkiego

"Hotel Paradise". Luiza zaskoczyła metamorfozą. O długich włosach możecie zapomnieć

Luizę mieliśmy okazję poznać w trzecim sezonie. Uczestniczka wzięła też udział w specjalnej edycji "Hotel Paradise. All Stars". Po zakończeniu przygody w telewizyjnym show Luiza związała się z Rochem z siódmego sezonu. Oprócz tego prowadzi aktywną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie chętnie uchyla rąbka tajemnicy i dzieli się nowościami z życia codziennego. Jak się okazuje, ostatnio zapragnęła zmian. Z tego powodu postanowiła udać się do salonu fryzjerskiego. Na co się zdecydowała? Luiza postawiła na radykalną metamorfozę, a po długich włosach nie ma już ani śladu. Teraz jej fryzura sięga do ramion. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu Luiza prezentuje się wprost fenomenalnie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Hotel Paradise". Luiza zaprezentowała nową fryzurę. Internautki oniemiały. "Cudo"

Efektami przebytej metamorfozy Luiza chętnie podzieliła się z fanami. Wstawiła filmik, na którym możemy zobaczyć ją w nowym wydaniu. Pod opublikowanym postem niemalże od razu zaczęły pojawiać się komentarzy. Internauci nie kryli zachwytu. Byli pod ogromnym wrażeniem i nie szczędzili miłych słów. "Cudo!" - napisała jedna z internautek. "Ekstra wyglądasz w tej długości" - dodała kolejna. "Pięknie wyglądasz" - napisała jeszcze jedna. A wy co sądzicie? Jak wam się podoba Luiza w takiej odsłonie? ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Nowa uczestniczka zrobiła sobie "turecki nos". Pokazała efekt