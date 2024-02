Film "Sami swoi. Początek" był długo wyczekiwany przez widzów. Opowieść zabiera ich do dzieciństwa i młodości uwielbianych bohaterów: Pawlaka i Kargula. Dzięki temu możemy poznać sytuacje, które wydarzyły się, zanim skłóceni sąsiedzi przenieśli się do powojennej Polski. Autorem scenariusza na podstawie książki "Każdy żyje, jak umie" jest Andrzej Mularczyk. Z kolei za reżyserię odpowiada Artur Żmijewski. W rolę Kargula wcielił się Karol Dziuba. Natomiast słynnego Pawlaka zagrał Adam Bobik. Co wiadomo o aktorze?

Adam Bobik jako nowy Pawlak w "Sami swoi. Początek"

Adam Bobik w najnowszej produkcji wciela się w kultowego bohatera, którego pokochały miliony Polaków. W jednym z wywiadów opowiedział o tym, jakie emocje towarzyszyły mu podczas nagrań. - W trakcie czytania scenariusza nie nachodziły mnie takie refleksje, dopiero później pojawiła się panika: Kurczę, my naprawdę porywamy się na realizację kultowej rzeczy. Pomyślałem nawet, że to się nie może udać. Ale powiedziałem sobie: No dobra, jeżeli coś takiego przydarza się w moim życiu, to trzeba w to wejść. Później, w trakcie zdjęć, nie miałem już czasu, żeby to analizować. Byłem skupiony i zmotywowany, żeby grać, grać, grać i nie lękać się - mówił w rozmowie z PAP. Warto również wspomnieć, że na potrzeby filmu "Sami swoi. Początek" Adam Bobik przeszedł nie lada metamorfozę. Na zdjęciach z produkcji zdecydowanie różni się od tego, jak wygląda w mediach społecznościowych. Szczególną uwagę zwracają zapuszczone i lekko zakręcone włosy.

Plan filmu 'Sami swoi. Początek' Fot. Wojciech Habdas / Agencja Wyborcza.pl

Kim jest Adam Bobik? Widzowie mogą go kojarzyć z popularnych seriali

Adam Bobik urodził się w 1988 roku w Hajnówce. Zasłynął m.in. za sprawą roli w popularnym serialu medycznym "Na dobre i na złe". Jak się okazuje, to właśnie ta rola nakłoniła go do kontynuowania przygody z aktorstwem. Początki nie należały jednak do najłatwiejszych. - Komisja uznała, że się nie nadaję i mi podziękowano po pierwszym etapie - powiedział w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej". Choć był bliski zrezygnowaniu i chciał się poddać, to nie pozwolili mu na to bliscy. - Mama powiedziała, żebym spróbował w Warszawskiej Szkole Filmowej. Byłem sceptyczny. Bałem się, że biorą duże pieniądze, a nic z tego nie ma. Poszedłem na egzamin, dostałem się. Plan był taki: liznę trochę aktorstwa, żeby znów spróbować do państwowych szkół za rok. Ale trafiłem na świetną wykładowczynię, Elę Słobodę. Zakochałem się w tym, co proponowała na zajęciach i zostałem - dodał w tej samej rozmowie. To jednak jedna z niewielu produkcji, w jakiej występował. Pojawił się także w innych serialach mi.in.: "O mnie się nie martw", "Prawie Agaty", "Komisarzu Alexie" czy "Koronie królów".