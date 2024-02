Jakub i Anna to jedyna para z dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony", której udało się przetrwać. Na początku internauci nie dawali zakochanym żadnych szans, jednak na przekór wszystkim ich relacja nadal rozwija się w najlepsze. Już niebawem uczestnicy hitu TVP powitają na świecie pierwsze wspólne dziecko. W świątecznym odcinku Jakub wygadał się, że spodziewają się syna. Ukochany rolniczki ma już trójkę dzieci z poprzedniego związku. Ostatnio cała piątka wybrała się do parku rozrywki. Dumny tata pochwalił się pociechami i wybranką na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Anna znała Kubę przed programem? Wszystko jasne

"Rolnik szuka żony". Ania pozuje z dziećmi Kuby. "Mieścimy się jeszcze w piątkę"

Dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony" Anna i Jakub zyskali nie tylko miłość, ale również popularność. Fani zakochanych są nieustannie ciekawi, co u nich słychać. Uczestnicy hitu TVP nie zaniedbują swoich obserwatorów i co jakiś czas serwują im prywatne kadry. Ostatnio Jakub opublikował na swoim instagramowym profilu wyjątkowe zdjęcie. Manikowski zabrał ukochaną i dzieci do parku rozrywki. Wycieczkę uwiecznił na fotografiach. Jedną z nich pochwalił się w mediach społecznościowych. Widzimy na niej Anię pozującą w towarzystwie dzieci narzeczonego.

Tyle miłości i szczęścia na jednym zdjęciu dawno nie widziałem. W tym roku ferie zakończyliśmy całą ekipą w wyjątkowym miejscu. No i mieścimy się jeszcze w piątkę w jednym samochodzie, ale od czerwca trzeba będzie pomyśleć o czymś większym

- napisał pod zdjęciem.

'Rolnik szuka żony'. Anna pozuje z dziećmi Jakuba Instagram/jakub_manikowski

"Rolnik szuka żony". Anna odpowiedziała na pytanie o termin porodu

Pociecha Anny i Jakuba już niebawem przyjdzie na świat. Do tej pory para nie zdradzała jednak szczegółów na temat daty narodzin potomka. "Nie wiem, kiedy i czy w ogóle będę pokazywać. Uważam, że jest to nasza prywatna strefa, pomimo tego, że staliśmy się osobami publicznymi, to jednak mamy prawo decydować o tym, co chcemy, a co nie chcemy pokazywać ludziom" - poinformowała fanów na Instagramie. Ostatnio uczestniczka programu "Rolnik szuka żony" postanowiła uchylić rąbka tajemnicy. Ukochana Kuby nie zdradziła jednak dokładnej daty, zapowiedziała jednak, że termin porodu wyznaczony jest już na wiosnę.

'Rolnik szuka żony'. Anna i Jakub fot. Facebook.com/ Rolnik szuka żony TVP