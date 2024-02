Trwa emisja piątego sezonu programu "Rolnicy. Podlasie" telewizji Fokus TV. W odcinkach nie mogło zabraknąć największych gwiazd serii, czyli Andrzeja i Gienka z Plutycz. Popularność ojca i syna już dawno wykroczyła poza telewizję i ten osobliwy duet prężnie działa także w serwisie YouTube. Kanał rolników obserwuje ponad 112 tysięcy internautów, którzy na bieżąco śledzą wydarzenia na gospodarstwie w Plutyczach. W ostatnim odcinku brat Andrzeja, Jarek, przedstawił swoją wizję na zagospodarowanie pola. Rolnik szybko zaskarbił sobie sympatię publiczności. Zasugerowali, co w obecnej sytuacji powinien zrobić Gienek.

"Rolnicy. Podlasie". Jarek zyskał w oczach widzów. "Widać, że masz łeb na karku"

41-letni Andrzej Onopiuk przejął gospodarstwo po swoim ojcu, Gienku. Panowie w programie "Rolnicy. Podlasie" występują już od pierwszego odcinka. Ostatnio coraz częściej widzowie krytykują Andrzeja. W komentarzach zarzucają mu lenistwo i podkreślają, że w ogóle nie garnie się do roboty. Przykładem takiej sytuacji był niespodziewany prezent od fana. Na gospodarstwo rolników dostarczono cztery tony marchwi. Andrzej musiał przerzucić warzywa do piwnicy, ale już od samego początku stracił cierpliwość. "Jak zwykle tylko narzeka i czeka, aż ktoś go wyręczy", "Chłopie, nie narzekaj, że pracować musisz. Ciesz się z tego dobrobytu" - pisano w komentarzach.

Coraz częściej w oczach widzów coraz bardziej zyskuje Jarek, brat Andrzeja. Rolnik jest pracowity i ma pomysły na nowe przedsięwzięcia. Ostatnio wyszedł z inicjatywą nowego pomysłu na zarobek - stworzenia pola namiotowego dla turystów, a na brak fanów cała trójka z pewnością nie może narzekać. Jarek zaplanował na miejscu postawienie urokliwej altanki i wykopanie stawu. Swoim pomysłem od razu zaskarbił sobie serca publiczności. Wobec ostatnich sytuacji widzowie uważają, że Gienek właśnie Jarkowi powinien przepisać ziemie i gospodarstwo. "Gienek powinien Andrzeja wydziedziczyć i zapisać ziemię Jarkowi", "Bardzo dobry pomysł Jarku widać, że masz łeb na karku w przeciwieństwie do Andrzejka" - czytamy w komentarzach pod ostatnim filmie rolnik na YouTube. Gienek gospodarstwo odziedziczył po swoim dziadku i to Andrzej przejął je po ojcu. Jak sądzicie, była to zła decyzja?

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej w ogniu krytyki. "Pewnie walczy na protestach rolniczych"

Przeglądając komentarze w mediach społecznościowych Andrzeja i Gienka z Plutycz, widać, że widzowie tracą cierpliwość do młodszego Onopiuka. Ostatnio zarzucono mu, że nie zaangażował się w protest rolników. "Andrzej pewnie walczy na protestach rolniczych, dlatego nie pomaga bratu w ścinaniu drzew" - napisał prześmiewczo jeden z internautów, odnosząc się do ostatnich działań Jarka. Mało tego, jak donosi VOX FM, fani grożą, że cofną swoje subskrybcje w serwisie YouTube i rolnicy stracą zasięgi. Biznes się sypie? Być może to właśnie Jarek zmobilizuje brata do większego zaangażowania. Czekamy na efekty.