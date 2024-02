"Taniec z Gwiazdami" to niekwestionowanie jeden z największych hitów Polsatu. Już na początku marca będziemy mieli okazję zobaczyć kolejną odsłonę tanecznego show. Nadchodząca edycja może być bardzo dobra. Wszystko przez to, że Edward Miszczak postawił na naprawdę mocne nazwiska. Na parkiecie zobaczymy m.in. Anitę Sokołowską, Roksanę Węgiel czy Filipa Chajzera. Uczestnicy nieustannie przygotowują się do występów i wyciskają siódme poty pod czujnym okiem trenerów. Relacją z treningu właśnie podzielił się były prowadzący "Dzień dobry TVN". To, co zrobił z Hanną Żudziewicz wprawia w osłupienie. Przygotujcie się na mocne nagranie. Możecie zobaczyć je poniżej.

Zobacz wideo "Taniec z Gwiazdami". Filip Chajzer na treningu z Hanną Żudziewicz. Rzuca nią jak lalką

Taneczna para skrupulatnie trenuje, by dotrzeć razem jak najdalej. Chajzer i Żudziewicz chętnie dzielą się przygotowaniami w mediach społecznościowych. Ostatnio Filip Chajzer uwiecznił jedno ze spotkań na InstaStories. Dodał filmik, na którym możemy zobaczyć, jak bierze w obroty swoją programową partnerkę. I to dosłownie. "Hanna Żudziewicz mówi "ja wskoczę, a ty się kręć". To się kręcę" - napisał. Tancerka wskoczyła na niego, on złapał ją za nogi i zaczął się obracać. Początkowo scena nie wyglądała zbyt groźnie. Zaraz później akcja nabrała jednak większego tempa. Widać było, że Filip Chajzer ma drobny kłopot z utrzymaniem równowagi i partnerki jednocześnie. Hanna Żudziewicz latała niczym boomerang, o mały włos nie uderzając głową o sufit lub podłogę.

"Taniec z Gwiazdami". Filip Chajzer podekscytowany treningami. Internauci sceptycznie. "Ona przeżyła?"

Zaraz później Filip Chajzer wstawił także nowy post, na którym znowu możemy zobaczyć, jak wywija partnerką. Wygląda na to, że sam zainteresowany jest zadowolony ze swoich poczynań, a co najważniejsze ma na to przyzwolenie tancerki. "Szczerze? Jara mnie ten taniec! Wieczorem Hanna Żudziewicz wysyła mi tę spiralę śmierci na YouTubie. Rano podpisała ubezpieczenie i jedziemy z tematem" - napisał żartobliwie pod postem. W sekcji z komentarzami niemal od razu posypały się reakcje. "Daje radę!" - napisał Jacek Jeschke, partner Hanny Żudziewicz. "Matko bosko! Ile razy było głową walone w podłogę?", "Moja pierwsza myśli, czy ona przeżyła?", "Nie to, że w ciebie nie wierzę Filipie, ale wstrzymałam oddech" - pisali internauci. "U nas zawsze nudno na sali" - skomentowała z dozą poczucia humoru Hanna Żudziewicz. A wy co o tym sądzicie?