Do programu "Pytanie na śniadanie" właśnie dołączyła kolejna para prowadzących. 20 lutego na ekranie TVP2 zadebiutowali Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyła. To już piąty duet w programie. Pozostałe pary to Klaudia Carlos i Robert El Gendy, Beata Tadla i Tymasz Tylicki, Katarzyna Dowbor i Filip Antosiewicz, oraz Joanna Górska i Robert Stockinger. Pakosińska powitała widzów śniadaniówki szerokim uśmiechem. - Dzień dobry mówimy wszystkim telewidzom telewizyjnej Dwójki, telewizji Polonia, no i mam takie nieodparte wrażenie, że czeka na państwa dzisiaj dużo niespodzianek. Będziemy podnosić poziom endorfin, wprawiać państwa w dobrą energię - zapowiedziała. Więcej o jej debiucie na antenie TVP2 przeczytacie tutaj. Jak się okazuje, nowa prowadząca "Pytania na śniadanie" już podczas studiów przygotowywała się do tej roli. Pakosińska wreszcie miała okazję wykorzystać zdobyte umiejętności.

"Pytanie na śniadanie". Katarzyna Pakosińska przed laty pracowała w TVP. Takie ma wykształcenie

Katarzyna Pakosińska jest współzałożycielką Kabaretu Moralnego Niepokoju. Decyzja o zaangażowaniu aktorki kabaretowej do "Pytania na śniadanie" spotkała się z mieszanymi opiniami widzów. Poczucie humoru z pewnością pomogło jej rozładować stres związany z debiutem. Jak się okazuje, w przeciwieństwie do wielu poprzednich gospodyń programu, aktorka ma wykształcenie dziennikarskie. Pakosińska jest absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a po studiach uczęszczała do dwuletniego studium dziennikarskiego. Potem przez sześć lat pracowała jako dziennikarka i wydawczyni programów w TV Polonia. Co ciekawe, Pakosińska prowadziła już w TVP program śniadaniowy. Na antenie TVP1 przed laty spełniała się w roli gospodyni formatu "Kawa czy herbata?". Jak oceniacie jej debiut w "Pytaniu na śniadanie"?

Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło w 'Pytaniu na śniadanie'. Fot. screen 'Pytanie na śniadanie' / TVP VOD

"Pytanie na śniadanie". Córka Katarzyny Pakosińskiej podbija TikToka. Mają ten sam uśmiech

Katarzyna Pakosińska jest mamą dorosłej córki. Maja jest owocem związku nowej prowadzącej programu "Pytanie na śniadanie" z Tomaszem Wiadernym, z którym gwiazda rozstała się w 2008 roku. To właśnie z tego powodu zakończyła współpracę z Kabaretem Moralnego Niepokoju, bo chciała skupić się przede wszystkim na wychowywaniu dziecka. Jej córka niedawno skończyła 20 lat i właśnie podbija TikToka, gdzie publikuje jako @zwiadrowana. Nie da się ukryć, że uśmiech odziedziczyła po swojej znanej mamie. Zobaczcie, jak wygląda.