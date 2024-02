Roksanę mieliśmy okazję poznać w ósmej edycji uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony". Kobieta zjawiła się na gospodarstwie Stanisława jako jedna z kandydatek. Jak się okazało, nie zdołała zawojować jego serca. Za to los uśmiechnął się do niej zaraz po zakończeniu nagrań do randkowego show. Znalazła miłość, doczekała się dziecka i aktualnie jest w ferworze przedślubnych przygotowań. Zapytaliśmy ją, czy cieszy się ze sławy po programie oraz, czy utrzymuje kontakt z rolnikiem. Postawiła sprawę jasno.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Bardowscy na rajskich wakacjach, a dla Grzegorza to męka. Co się stało?

"Rolnik szuka żony". Roksana szczerze o działalności w sieci. Są ciemne strony. "Hejt jest obecny"

Roksana po udziale w telewizyjnym show prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie i YouTubie. Kobieta zgromadziła sporą grupę obserwujących i co rusz raczy ich najnowszymi nowinkami z życia codziennego. W rozmowie z Plotkiem była uczestniczka show TVP zdradziła, że cieszy się z popularności, jednak zdarza się, że musi mierzyć się także z docinkami lub uszczypliwościami. Mimo to nie zamierza rezygnować. - Bardzo się cieszę również, że ludzie mogą mnie poznać przez pryzmat tego, jaka jestem naprawdę i na dłuższą metę, a nie tylko przez kilka klatek i parę urywków z programu. Jest więcej pozytywów niż negatywów. Wiadomo, hejt jest obecny w dzisiejszych czasach w jakichś różnych tematach, ale tak naprawdę nie przejmujemy się, robimy swoje. W ogóle jesteśmy też dla siebie i bardzo duże mamy takie grono odbiorców, którzy mega nas wspierają. (...) To jest bardzo budujące i miłe - powiedziała. Zaraz później zapowiedziała, że zamierza działać dalej, a ślubne przygotowania na pewno będzie relacjonować na bieżąco. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Roksana ma kontakt ze Stanisławem? Rozwiała wszelkie wątpliwości

W tej samej rozmowie zapytaliśmy Roksanę jeszcze o to, czy utrzymuje jakikolwiek kontakt ze Stanisławem. Padła jasna deklaracja. - Nie. Tak naprawdę jak zakończył się czas nagrań na gospodarstwie, napisał tylko do każdej z nas. No bo jesteśmy w ciągłym kontakcie - wyjaśniła. Po czym dodała: - Więc zapytał tylko, czy dotarłyśmy do domu i tak naprawdę ostatnie nasze spotkanie miało miejsce na finale w Kazimierzu. No i tam już oznajmił na finale, że ma tę dziewczynę, że poznał, no i tyle tak naprawdę. Kontakt się urwał - stwierdziła. Spodziewaliście się tego? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Zbigniew z czwartej edycji jest zakochany? "Chcę spełnić swoje marzenie".