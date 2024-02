Roksana wystąpiła w ósmej edycji niekwestionowanego hitu TVP "Rolnik szuka żony". Wówczas była jedną z kandydatek, które zagościły na gospodarstwie Stanisława. Niestety, w randkowym show nie udało jej się odnaleźć miłości. Za to szczęście uśmiechnęło się do niej zaraz po programie. Związała się z Kamilem. Niedługo później para poinformowała o ciąży i narodzinach dziecka. Obecnie zakochani są w ferworze przygotowań ślubnych. Zapytaliśmy ich, jak im idzie. Jedna z najważniejszych rzeczy została już wybrana. Przy okazji zdradzili również, jak się poznali.

"Rolnik szuka żony". Kamil nie miał pojęcia, że Roksana wystąpiła w telewizji. Tak się poznali

W rozmowie z Plotkiem Roksana i Kamil otworzyli się na temat swojej znajomości. Para opowiedziała m.in. historię o tym, jak się poznała. - Kamil napisał do mnie na Instagramie i to było chwilę zaraz po programie. (...) Przekonał mnie do siebie. Zauważyłam właśnie, że jeździ na rowerze, że jest taki bardzo radosny, aktywny - wyliczała. Później okazało się, że pierwsze spotkanie odbyło się z inicjatywy mężczyzny. - Zadziałałem troszeczkę inną taktyką i ja od razu do Roksany powiedziałem, że słuchaj, no nie ma na co czekać - wyjaśnił. Co ciekawe, w trakcie wywiadu z nami wyszło na jaw, że Kamil nie miał pojęcia, że Roksana wystąpiła w programie "Rolnik szuka żony". - Pytanie było, czy znałem ją gdzieś tam z programu i to jest właśnie śmieszne, że kompletnie nie, ponieważ ja w ogóle nie oglądam telewizji - wyznał. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Roksana i Kamil są w wirze przygotowań ślubnych. Wiemy, kiedy odbędzie się ceremonia. "Czasu jest coraz mniej"

W rozmowie z Plotkiem Roksana i Kamil uchylili rąbka tajemnicy i opowiedzieli o przygotowaniach do ślubu. Ceremonia ma odbyć się jeszcze latem. - Nie ma co ukrywać. Ślub odbędzie się w tym roku latem, dokładnie w sierpniu - zdradziła. Para ma pełne ręce roboty w związku z przygotowaniami. Nie wszystko zostało zapięte na ostatni guzik. - No bardzo taki intensywny, ale też i piękny [czas - przyp. red] - mówiła. Jak się okazuje, Roksana i Kamil planują całkiem spore wesele.

Chcemy zrobić takie trochę większe wesele, bez przesady, wiadomo. (...) W naszym gronie nie zabraknie rodziny, najbliższych, ale i również uczestników z programu - zdradziła.

Wcześniej wiadomo było, że na przyjęciu pojawią się Joanna i Kamil z tej samej edycji. Teraz wyszło na jaw, że inni uczestnicy, a także prowadząca program Marta Manowska, również otrzymali zaproszenia. - Na pewno też Ola i Tereska, no wiadomo, nasza trójca, która była u Staszka, mamy kontakt do dnia dzisiejszego z dziewczynami - wyjawiła. A co z suknią ślubną? Wybór już zapadł.

Powiem szczerze, bardzo dużo przymierzyłam. (...) No i finalnie padł już wybór, więc przy pierwszych tak naprawdę przymiarkach zakochałam się totalnie i jest już ta jedyna - oznajmiła Roksana.

Co ciekawe, Kamil nie widział jeszcze ukochanej w tej wyjątkowej kreacji. Para chce trzymać się tradycji, w związku z tym mężczyzna zobaczy ją dopiero w dniu ślubu. Na sam koniec zakochani zapowiedzieli, że szykują ogromną niespodziankę dla gości. Nie chcieli zbytnio puścić pary z ust, ale zdradzili, że może mieć to coś wspólnego z tańcem. - Czasu jest coraz to mniej dla nas do organizacji tego wszystkiego, ale mamy nadzieję, że uda się zaskoczyć - zadeklarowała. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Zbigniew z czwartej edycji jest zakochany? "Chcę spełnić swoje marzenie".