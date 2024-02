Niepokojące spadki w TVP Info. Straciła aż dwie trzecie widzów

20 grudnia, po zmianie władzy w Polsce, zaczęła się rewolucja w telewizji publicznej, która wcześniej była tubą propagandową PiS-u. Zapewniono, że przedstawiane w niej informacje będą rzetelne, a "Wiadomości" TVP zastąpiono "19.30". Wraz ze zmianami początkowo wyłączono sygnał TVP Info. Stacja wznowiła działanie 29 grudnia i powraca z nowymi programami publicystycznymi. Według danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualnemedia.pl w styczniu straciła aż dwie trzecie widzów. Telewizja Republika natomiast sporo zyskała.

REKLAMA

Zobacz wideo Racewicz wspomina pracę w "PnŚ". "Czasy prezesa Kurskiego"

Rekordowe wyniki TVN24 i Telewizji Republika

Liderem, jeśli chodzi o oglądalność w styczniu 2024 roku, jest TVN24. Średni dobowy udział stacji wyniósł 7,73 proc. Porównując do tego samego okresu w zeszłym roku, jest to wzrost aż o 62,39 proc. TVN24 może pochwalić się najlepszym miesięcznym wynikiem w historii. Na drugim miejscu znalazła się Telewizja Republika, która awansowała z miejsca siódmego na drugie. Tak samo jak TVN24 jest to rekordowa miesięczna oglądalność stacji. Na trzecim miejscu znajduje się Polsat News. W styczniu kanał miał 2,15 proc. średniego dobowego udziału.

Duże spadki TVP Info. Pierwszy raz wygrywa grupa Polsat

Stacja TVP Info znalazła się dopiero na czwartym miejscu i spadła z drugiego. Średni miesięczny udział kanału wynosił 1,52 proc., po spadku aż o 65,69 proc. Podobnie jest ze stacją TVP3, która zajmowała miejsce czwarte, a obecnie jest na szóstym. Przypominamy, że kanał wyłączył nadawanie 20 grudnia o 11.18 i wznowił je 26 grudnia w godzinach wczesnopołudniowych. Sukcesem może pochwalić się też prawicowa Telewizja wPolsce.pl, która w rankingu awansowała z miejsca dziewiątego na ósme.

To też pierwszy raz, gdy grupa Polsat wyprzedziła TVP. Liderem wśród grup newsowych jest TVN, mający w portfolio TVN24 i TVN24 BiS. Na drugim miejscu znajduje się grupa Polsat, która posiada takie kanały, jak Polsat News, Polsat News 2, Polsat News Polityka i Wydarzenia24. Z pierwszego na trzecie miejsce spadła grupa TVP (TVP Info i TVP3).