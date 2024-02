Już 8 marca na antenie Polsatu rusza się nowa, jubileuszowa edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W dwudziestej odsłonie show wystąpią ponownie najlepsi uczestnicy z poprzednich edycji. Wśród gwiazd zobaczymy m.in. Katarzynę Skrzynecką, która jeszcze do niedawna pełniła w formacie rolę jurorki. Kto jeszcze pojawi się na scenie? Do walki o główną nagrodę ponownie staną Kacper Kuszewski, Stefano Terrazino, Filip Lato, Maria Tyszkiewicz, Aleksandra Szwed, Mateusz Ziółko i Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka znana z serialu "M jak miłość" właśnie udostępniła na InstaStories materiał z przygotowań do programu. Trwają próby charakteryzacji do występów. W kogo Kurdej-Szatan wcieliła się tym razem?

REKLAMA

Zobacz wideo Senkara i Hajduk o Chajzerze w "Tańcu z gwiazdami". "Ma w genach DDTVN". Prezenterki kibicują Chajzerowi, wspominają o jego doświadczeniu

"Twoja twarz brzmi znajomo". Barbara Kurden-Szatan szykuje się do rywalizacji. Pokazała charakteryzację

Barbara Kurdej-Szatan wzięła udział w 15. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Podczas występów wcieliła się m.in. w Adele, Beyoncé i Duę Lipę. Aktorka dostała się nawet do finału, gdzie zajęła drugie miejsce. Celebrytka ma także za sobą udział w "Tańcu z Gwiazdami" i prowadzenie programu "The Voice of Poland". Widzowie najbardziej kojarzą ją jednak z rolą w serialu "M jak miłość", gdzie grała Joasię. Aktorka już zaczęła przygotowania do nowej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Nic dziwnego, bo zapowiada się ostra rywalizacja. Oprócz śpiewu jednym z głównych elementów występu jest charakteryzacja, która przeobraża uczestników w muzyczne gwiazdy. Proces ściągania z twarzy warstwy silikonowej maski nie należy jednak do najprzyjemniejszych. Barbara Kurdej-Szatasn właśnie pokazała na InstaStories, jak to wygląda. Jak sądzicie, w kogo się wcieliła tym razem?

Chciałam tylko powiedzieć, że u mnie jest godzina 15:30. U mnie wszystko ok. Za mną jedna charakteryzacja. Przede mną kolejna, będę spać - powiedziała na InstaStories.

'Twoja twarz brzmi znajomo'. Barbara Kurdej-Szatan 'Twoja twarz brzmi znajomo'. Barbara Kurdej-Szatan; fot. instagram.com/kurdejsztan

"Twoja twarz brzmi znajomo". Zmiany w programie. Koniec ze zmienianiem koloru skóry