Ewa Piekut rozpoczynała karierę medialną w programie "Warsaw Shore". Do imprezowych uczestników dołączyła w 11. sezonie show. Później walczyła także na gali Elite Fighters. Jej przeciwniczką była Weronika „Iamwero" Piątek. Piekut pokonała swoją rywalkę przed czasem. Zdobyła pas mistrzowski Elite Fighters. Niedawno celebrytka wzięła także udział w nowym programie "Królowa przetrwania". Trafiła do dżungli z innymi gwiazdami internetu, m.in. Josie Kwaśniewską czy Martą Linkiewicz. Oprócz kariery telewizyjnej i freak fightowej Piekut prężnie działa w mediach społecznościowych. Pochwaliła się nowymi zębami.

Zobacz wideo Ewa Piekut z "Królowej przetrwania" zrobiła "tureckie zęby"

"Królowa przetrwania". Ewa Piekut odpowiedziała na pytania fanów. Pokazała nowe zęby

Ewa Piekut jest bardzo aktywna na Instagramie. Profil celebrytki na tej platformie śledzi ponad 360 tysięcy użytkowników. Niedawno gwiazda "Królowej przetrwania" postanowiła zorganizować dla swoich obserwatorów sesję Q&A. Piekut odpowiadała na różne pytania. Jeden z użytkowników pochwalił zęby celebrytki i był ciekawy, gdzie je robiła. Influencerka dodała nagranie z metamorfozą i podała nazwę tureckiej kliniki, w której wykonano zabieg. - Zainteresowanym osobom tym tematem wspomnę, że mam relacje wyróżnione i zapisane z tego wielkiego, jakże i również bardzo kontrowersyjnego wydarzenia, jakim było zrobienie przeze mnie zębów - powiedziała. Celebrytka chętnie wykonuje także inne zabiegi. Jesteście ciekawi, ile wydała na operację powiększenia biustu? Zobaczcie do galerii na górze strony.

Ewa Piekut Fot. @madamepiekut / Instagram

Brytyjczyk zrobił sobie "tureckie zęby". Nie wszystko poszło zgodnie z planem

Nie wszyscy mogą cieszyć się pięknymi zębami po zabiegu w Turcji. Na własnej skórze przekonał się o tym brytyjski model, Jack James. Mężczyzna stwierdził, że zdecydował się na metamorfozę swojego uśmiechu, ponieważ skusiły go wszechobecne polecenia influencerów. Początkowy efekt po zabiegu zachwycił modela. Później jednak dziąsła mężczyzny zaczęły krwawić i ciekła z nich ropa. Lekarze w Wielkiej Brytanii od razu kazali mu zdjąć licówki. W tureckiej klinice usłyszał, że nikt nie poczuwa się do winy. Zaproszono go na wstawienie nowych zębów za opłatą. ZOBACZ TEŻ: Tiktoker zabrał żonę do Turcji. Wrócili z nowymi zębami. "Chcemy, żeby rzucały się w oczy"