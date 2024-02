Zbigniew Kraskowski był uczestnikiem czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". Mężczyzna cieszył się ogromną sympatią widzów. Na gospodarstwo zaprosił dwie kandydatki - Iwonę i Ewę, jednak obie czuły się przytłoczone jego nadopiekuńczą mamą. Ostatecznie nie znalazł na planie drugiej połówki. Ostatnio Zbigniew udzielił wywiadu, w którym opowiedział o udziale w programie. Zdradził także, czy z kimś się spotyka. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Zbigniew marzy o założeniu rodziny. Kandydatki wciąż brak

Zbigniew udzielił wywiadu dla Party, podczas którego opowiedział o swoim życiu uczuciowym. - Jestem sam. Program mimo to jakoś w życiu mi pomógł otworzyć się, poznać fajnych ludzi, nawiązać nowe znajomości. Rozpoznawalność jest już mniejsza, ale nie chodziło mi o to, aby stać się celebrytą, a znaleźć miłość - mówił w rozmowie. Uczestnik czwartej edycji programu zdradził także, jakie ma plany na przyszłość. Jego celem jest założenie rodziny. - Lubię spokój, ciszę. Chcę spełnić swoje marzenie, mieć rodzinę, bo po to jesteśmy na tym świecie, aby oddać siebie drugiej osobie, mieć dzieci i oddać im wszystko, co mamy. Takie proste, a tak trudne do zrealizowania - wyznał dla Party. Rolnik opowiedział także o swojej pracy. - Prowadzę gospodarstwo, ale w zmienionym profilu, ponieważ nie mam już zwierząt, tylko produkcję roślinną - wyjawił Zbigniew.

Zbigniew 'Rolnik szuka żony'. Zbigniew z czwartej edycji jest zakochany? 'Chcę spełnić swoje marzenie' / Fot. @Rolnik szuka żony / YouTube / screenhot

