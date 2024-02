Andrzej i Gienek z Plutycz to niekwestionowane gwiazdy programu "Rolnicy. Podlasie". Ojciec i syn tworzą duet idealny, który rozbawia widzów do łez. Popularność rolników już dawno wykroczyła poza program stacji Fokus TV. Panowie prężnie działają w serwisie YouTube, gdzie zebrali już ponad 112 tysięcy subskrybentów. Ostatnio Gienek mierzył się z poważnym problemem. Sytuacja była krytyczna, bo przed domem rolnika zalegało ogromne błoto. Gienek natychmiast zakasał rękawy i w asyście Sławka zabrał się do roboty. Po drodze nie obyło się bez żartów. Co słychać u Andrzeja? Nad karierą rolnika w mediach zawisły czarne chmury.

"Rolnicy. Podlasie". Popularność Andrzej wisi na włosku. Fani mają dość

Andrzej Onopiuk z programu "Rolnicy. Podlasie" ostatnio bardzo podpadł swoim fanom. Na rolnika spadła ogromna krytyka. Zarzutów jest wiele. W komentarzach w mediach społecznościowych przewijają się opinie, że Andrzej nie przykłada się do pracy i jest wiecznie niezadowolony. "Jak zwykle tylko narzeka i czeka, aż ktoś go wyręczy", "Chłopie, nie narzekaj, że pracować musisz. Ciesz się z tego dobrobytu" - czytamy w komentarzach na YouTube. Na tym nie koniec, bo Andrzejowi ostatnio zarzucono, że nie zaangażował się w trwający obecnie protest rolników. Jak donosi VOX FM, padają groźby, że rolnik straci pokaźną liczbę subskrybentów w serwisie YouTube. Wygląda na to, że fani Andrzeja chcą zmobilizować go do działania. Czy to przyniesie efekty? Czas pokaże.

"Rolnicy. Podlasie". Fani zarzucają Andrzejowi niewdzięczność. "Powinieneś się cieszyć, a nie narzekać"

Niedawno Andrzej otrzymał od fanów cztery tony marchwi, które miały posłużyć mu jako pokarm dla zwierząt. Na kanale rolnika w serwisie YouTube pojawiła się relacja z przerzucania warzyw do piwnicy, aby ochronić je przed mrozem. Andrzej przez kilka dni zmagał się z górą marchwi i zmęczony narzekał, że "końca nie widać". To spotkało się z bardzo negatywną reakcją odbiorców, którzy stwierdzili, że rolnik powinien cieszyć się z takiego prezentu. "Nie dość, że dostałeś gotowy towar, to jeszcze narzekasz. W końcu troszkę po pracujesz, bo wciąż ktoś za ciebie robi", "Tyle ton marchwi za darmo to tylko się cieszyć, a nie narzekać" - pisano w komentarzach. Więcej przeczytasz tutaj .

