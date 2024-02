"Rolnik szuka żony" to popularny program emitowany od 2014 roku na antenie TVP. Od samego początku prowadzi go Marta Manowska, która zdradziła, że już wkrótce rozpoczną się nagrania do kolejnej odsłony show. - Tak, wejdę na zdjęcia w przyszłym tygodniu. Ruszamy z 11. edycją programu "Rolnik szuka żony". Bardzo się z tego powodu cieszę, bo ten pierwszy odcinek jest bliski nam. Tam się poznajemy, a te pierwsze rozmowy zawsze procentują i później wracają w naszych wspomnieniach i rozmowach - mówiła dla Jastrząb Post. W ostatnim wywiadzie Manowska postanowiła skomentować zachowania uczestników, które często wzbudzają niemałe kontrowersje.

"Rolnik szuka żony". Marta Manowska o programie i uczestnikach. "Nie wiemy, co nas czeka"

Wiele razy przekonaliśmy się o tym, że znalezienie miłości na planie programu "Rolnik szuka żony" jest możliwe. Przykładem są Anna i Jakub, którzy w świątecznym odcinku show ogłosili, że spodziewają się dziecka. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. Czasami jednak udział w programie może skończyć się dużym zawodem miłosnym. Co sądzi o zachowaniach uczestników Marta Manowska? Prowadząca wyznała, że nie ma wpływu na ich decyzje. - Żadna edycja nie jest taka sama. Wybieramy bohaterów, którzy dostają szansę na poszukanie sobie w życiu miłości w tym programie, a to, co się zaczyna dziać potem, to już wykracza poza nasze możliwości przewidywania przyszłości. I tak to się odbywa - powiedziała dla "Faktu". Prezenterka dodała, że sama była zaskoczona tym, co wydarzyło się w dziesiątej edycji. - Chyba dlatego umiem w tym programie funkcjonować, że ja nigdy nie zakładam, nigdy się nie spodziewam, nigdy nie oceniam, nigdy nie myślę źle na temat tego, co się działo. Nie wiemy, co nas czeka w jedenastej edycji. Może coś jeszcze większego niż to, co w dziesiątej? My tego nie planujemy, my tego nie wiemy - stwierdziła.

"Rolnik szuka żony". Marta Manowska o wielkich zmianach w produkcji

W nowej edycji programu "Rolnik szuka żony" mogą wziąć udział osoby ze społeczności LGBT. Marta Manowska skomentowała decyzję produkcji. - Nie wiem, czy to było nie do pomyślenia. To nie jest pytanie do mnie (...) Jestem zwolennikiem tego, żeby na te tematy rozmawiać bardzo prosto i krótko, bo one są naturalne i nie trzeba o nich zbytnio rozmawiać. Tak to czuję - powiedziała dla Plejady. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Nicola śmiała się z ciąży Ani? Widzowie postawili ją pod ścianą. Tak zareagowała

