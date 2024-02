"Gogglebox. Przed telewizorem" to z pewnością jeden z najbardziej popularnych programów TTV. Widzowie pokochali nietuzinkowy humor bohaterów, którzy dzielą się swoimi przemyśleniami na temat trendujących produkcji. Część z komentujących jest z programem w zasadzie od początku. Do takich osób należy Izabela Zeiske, która zyskała sympatię widzów swoimi zabawnymi komentarzami. Fani "Gogglebox" doskonale znają również jej syna, Joachima. A co z tajemniczym mężem Zeiske? Więcej zdjęć Izabeli znajdziesz w galerii na górze strony.

Mąż Izabeli Zeiske nie chce występować przed kamerami. Dlaczego?

Choć Iza nigdy nie pokazała swojego męża w programie, to wierni fani mogli go zobaczyć na profilu gwiazdy TTV. Ukochany Zeiske ma na imię Boguś. Para jest ze sobą od wielu lat. W jednym z wywiadów bohaterka "Gogglebox" wyznała, że jej partner jest bardziej spokojny i waży słowa. Właśnie dlatego woli nie pojawiać się przed kamerą. A jak wygląda Boguś? Ma krótkie siwe włosy i pokaźnego wąsa. Po zdjęciach widać, że jest bardzo elegancki. Często pokazuje się w garniturze i pod krawatem. Mąż Zeiske wydaje się być zakochany po uszy w swojej żonie. Spójrzcie tylko na to urocze zdjęcie z ostatniej rocznicy ślubu.

Izabela Zeiske niedawno pochowała swoją mamę. "Bunia" miała 88 lat

Oprócz Zeiske i jej syna Joachima, widzowie mogli również posłuchać wypowiedzi "Buni", matki Izabeli. Jej cięte komentarze szybko sprawiły, że stała się ulubienicą fanów. Niestety 10 lutego Zeiske poinformowała o śmierci kobiety. "Serce nasze przepełnia żal, smutek...rozpacz. Dzisiaj przestało bić pełne miłości, oddania serduszko naszej ukochanej mamuchny i Buni. (...) Byłaś ogromnie troskliwą, kochającą bez granic, oddaną bez reszty matką i babcią. Nie wiem, jak poradzimy sobie bez ciebie" - pisała w poruszającym poście upamiętniającym zmarłą "Bunię". Śmierć bohaterki zasmuciła mnóstwo fanów, którzy w komentarzach wspominali jej wyjątkową osobowość. ZOBACZ TEŻ: "Gogglebox". Izabela Zeiske dopiero co pochowała mamę. Teraz musi się tłumaczyć

Iza i Bunia 'Gogglebox'. Jak wygląda mąż Izabeli Zeiske? W programie nigdy się nie pojawił. Fot. @iza_zeiske/ Instagram