Dagmara Kaźmierska zyskała ogromną popularność w programie "Królowe życia". Dała się poznać jako kobieta pełna poczucia humoru i pewności siebie. Już wkrótce wystąpi jako uczestniczka show "Taniec z Gwiazdami". Jej partnerem został Marcin Hakiel. Ogłoszenie jej udziału w tanecznym programie spotkało się z ogromnym hejtem. Celebrytka jednak nie zamierza się poddawać. Tak przygotowuje się do konkursu.

REKLAMA

Zobacz wideo Dagmara Kaźmierska o odejściu z "Królowych Życia". Skąd ta decyzja? "Trzeba odpocząć, ja mam 50 lat!"

Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel pokazali, jak trenują do "Tańca z Gwiazdami". Jak im idzie? Potrzebna była pomoc

Dagmara Kaźmierska sama przyznała, że bardzo cieszy się z wyboru partnera, z którym zaprezentuje umiejętności taneczne. Osoba związana z Polsatem opowiedziała o tym w rozmowie z portalem Jastrząb Post. - Dagmara w ogóle nie miała problemu z tym, kogo wybrała dla niej produkcja. Uważa, że Marcin jest dojrzały i opiekuńczy i dobrze czuje się w jego towarzystwie - zdradził tajemniczy informator. Sama Kaźmierska wraz z Hakielem prężnie przygotowują się do zadania. Na profilu tancerza pojawił się filmik z próby. Potrzebna była pomoc innego specjalisty, Michała Jeziorowskiego, który pokazał celebrytce odpowiednie ruchy. - Ładnie estetycznie, klatka do góry, w jedną i w drugą - tłumaczył Dagmarze, jak ma tańczyć. Nie obyło się bez komentarza Hakiela. - Brawo królowo, normalnie - mówił z dumą. Będziecie oglądać "Taniec z Gwiazdami"? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

'Taniec z Gwiazdami'. Kaźmierska i Hakiel trenują fot. https://www.instagram.com/marcinhakiel/

"Taniec z Gwiazdami". Dagmara Kaźmierska została zaatakowana przez internautów. Co na to Hakiel?

Udział Dagmary Kaźmierskiej w "Tańcu z Gwiazdami" wzbudził wiele kontrowersji. W mediach społecznościowych aż roiło się od negatywnych komentarzy. Internauci wytykali kobiecie kryminalną przeszłość. Głos w sprawie zabrał Marcin Hakiel. "Mam prośbę o nieobrażanie się (na wzajem - red.) na moim profilu. Jak komuś nie odpowiadają moje treści, to żegnam. Każdy z nas ma swoją przeszłość, polecam przeprowadzić rachunek sumienia, zanim zacznie się obrzucać błotem bliźniego" - napisał w sieci. Tancerz starał się obronić swoją partnerkę. Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Taniec z Gwiazdami". Dagmara Kaźmierska złamie jedną z zasad. Inaczej nie mogłaby wystąpić

'Taniec z Gwiazdami'. Kaźmierska i Hakiel trenują fot. https://www.instagram.com/marcinhakiel/screenshot