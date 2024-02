Marta Manowska dała się poznać jako prezenterka telewizyjna. Kobieta prowadzi wiele znanych programów w Telewizji Polskiej. Największą popularność przyniosły jej role w show, takich jak "Sanatorium miłości", "Rolnik szuka żony" czy "The Voice Senior". W związku z licznymi zmianami w TVP, fani zastanawiali się, czy zobaczą jeszcze kobietę w roli prowadzącej. Już niedługo ruszą zdjęcia do 11. edycji rolniczego show. Manowska zabrała głos w tej sprawie.

Zobacz wideo Marta Manowska nie uczestniczyła we wszystkich ślubach uczestników "Rolnika". "Jest mi bardzo przykro"

"Rolnik szuka żony". Kto poprowadzi 11. edycję programu? Marta Manowska komentuje

Po wielkich rewolucjach w Telewizji Polskiej widzowie zastanawiali się, co stanie się z ich ulubionymi programami. Warto przypomnieć, że z pracą pożegnało się również wielu prezenterów. Teraz już wiemy, że Marta Manowska nie należy do ich grona. Już wkrótce zacznie realizację kolejnego sezonu programu "Rolnik szuka żony". W rozmowie z portalem Jastrząb Post postanowiła rozwiać wszelkie wątpliwości. Cieszycie się? Po więcej zdjęć zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Tak, wejdę na zdjęcia w przyszłym tygodniu. Ruszamy z 11. edycją programu "Rolnik szuka żony". Bardzo się z tego powodu cieszę, bo ten pierwszy odcinek jest bliski nam. Tam się poznajemy, a te pierwsze rozmowy zawsze procentują i później wracają w naszych wspomnieniach i rozmowach

- powiedziała Marta Manowska w wywiadzie z Jastrząb Post.

"Rolnik szuka żony". Marta Manowska była zapraszana na wesela uczestników. Dlaczego nie przyszła na wszystkie?

Marta Manowska regularnie jest zapraszana na śluby uczestników programów "Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości". Z reguły uczestniczy w ceremoniach. Wiele z nich jednak opuszcza. Tak było w przypadku wyjątkowego dnia Michała i Ady z dziewiątej edycji randkowego show. Widzowie byli bardzo zaniepokojeni nieobecnością prowadzącej. Zasypywali pannę młodą pytaniami. "Była przez nas zaproszona, ale przeprosiła nas i napisała, że jej nie będzie" - napisała Ada o Manowskiej. Nie da się ukryć, że prezenterka ma na głowie dużo projektów i obowiązków, więc nie zawsze znajdzie czas na pojawienie się na ślubie. Widzowie nie byli jednak zachwyceni. "Jak można zlekceważyć tak ważną imprezę i przede wszystkim jej uczestników. Bardzo nieładnie z pani strony, że nie uczestniczyła pani w tak ważnym dla telewizji wydarzeniu" - pisali na profilu prowadzącej. Szczegóły znajdziecie TUTAJ.