Monika i Tomek Cieślik z Pokaniewa to kolejne małżeństwo z programu "Rolnicy. Podlasie". Para hoduje razem stado krów, które liczy około 450 sztuk. Rolnicy nieustannie inwestują w nowe maszyny i ulepszają swoje gospodarstwo. W jednym z ostatnich odcinków wspomnieli o przygotowaniach do nadchodzącej wiosny i podkreślili, że wybierają ekologiczne rozwiązania. Monika przy okazji odbioru nowego nawozu wyjawiła, jakie ma wykształcenie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Anna znała Kubę przed programem? Wszystko jasne

"Rolnicy. Podlasie". Monika wyjawiła, jakie ma wykształcenie. "Jak ktoś przyjeżdża, to nie siedzę i nie patrzę jak ciele na malowane wrota"

W jednym z ostatnich odcinków programu "Rolnicy. Podlasie" Monika i Tomek przyznali, że w związku z nową serowarnią nie narzekają na brak zajęć. Para już zaczęła wiosenne przygotowania. Tomek przyznał, że to idealna pora na nawożenie terenu. - Praktycznie co roku rozsiewamy nawóz zimą. Z tego względu, że jesteśmy w stanie wjechać w pole. Nie ugrzęźniemy, bo jest wszystko zamarznięte. Staramy się, jak jest to wszystko przymrożone, to posiać te nawozy, które są potrzebne, żeby się wcześniej rozłożyły. I nie szkodzą dla środowiska - wyjaśnił. Monika podkreśliła, że nawóz jest całkowicie naturalny i wymieniła jego dokładny skład. Przy okazji wyszło na jaw, jakie ma wykształcenie.

Ja skończyłam zootechnikę, dokładnie produkcję i marketing pasz przemysłowych. Jakieś wykształcenie rolnicze mam, więc orientuję się w temacie. Jak ktoś przyjeżdża, to nie siedzę i nie patrzę, jak ciele na malowane wrota tylko wiem, o czym do mnie ktoś coś mówi - powiedziała.

Monika i Tomek Cieślik z programu 'Rolnicy. Podlasie' Monika i Tomek Cieślik z programu 'Rolnicy. Podlasie'. fot screen Polsat Go

"Rolnicy. Podlasie". Monika i Tomek poszerzają ofertę. "Będziecie mogli od nas kupić twaróg, masło i śmietanę"

Monika i Tomek Cieślik z programu "Rolnicy. Podlasie" są aktywni w mediach społecznościowych i na bieżąco zdają relację z prowadzonej przez nich działalności. Pod koniec 2023 roku para przeprowadziła remont serowarni. Dzięki renowacji pomieszczenia z ich gospodarstwa można będzie kupić nie tylko mleko i mleko dla alergików, które mają w swojej ofercie, ale także masło, śmietanę i twaróg. - Rzutem na taśmę udało się nam skończyć remont serowarni. To był projekt bardzo długofalowy, bo już w 2012 postawiliśmy na produkcję mleka A2. Od tamtego czasu włożyliśmy w to dużo pracy i serca . Nowa serowarnia to taka wisienka na torcie wieńcząca nasz projekt. Wkrótce, oprócz mleka A2, będziecie mogli od nas kupić twaróg, masło i śmietanę. Jak czas pozwoli, to wstawimy filmik z serowarni - relacjonowało małżeństwo.