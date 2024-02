Już niebawem widzowie będą mieli okazję oglądać nową odsłonę uwielbianego formatu randkowego "Love Island". W międzyczasie nie zapominają jednak o innych uczestnikach, którzy przewinęli się przez program. W piątej edycji mieliśmy okazję poznać Anię i Włodka. Bez wątpienia ich relację możemy zaliczyć do tych bardziej burzliwych. Nie tylko na Wyspie Miłości, ale i później nieustannie rozchodzili się, a następnie wracali do siebie. Jak teraz prezentuje się ich relacja? Niedawno zostali zapytani o plany dotyczące sformalizowania związku. Odpowiedź nie była jednak zbyt optymistyczna.

"Love Island". Ania i Włodek zapytani o ślub. Udzielili smutnej odpowiedzi

Po udziale w telewizyjnym show Ania prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie. Ostatnio była uczestniczka postanowiła wejść w interakcję z fanami i przeprowadziła z nimi słynną serię pytań Q&A. Internauci postanowili nieco pociągnąć ją za język. Jeden z nich dopytywał o ślub. "Kiedy ślub kochani?" - napisano. Odpowiedź była zadziwiająca i z pewnością nie rozwiała wszelkich wątpliwości. "Klasyczne pytanie. Nie wiem, może nigdy. Nie wiem, co życie przyniesie" - odparła tajemniczo. Kolejny postanowił dopytać o cele na najbliższą przyszłość. "Jakie plany na życie?" - napisał. Ania wyznała, że chciałaby podróżować i zwiedzać świat, a następnie dodała: "Generalnie najważniejsze jest zdrowie, wtedy można spełniać plany i marzenia. I na tym mi zależy, aby żyć szczęśliwie" - napisała. Być może tego typu odpowiedzi świadczą o tym, że między nią a Włodkiem obecnie nie układa się najlepiej. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Love Island". Ania i Włodek mieli burzliwą relację. Rozchodzili się i schodzili

Ania i Włodek to bez wątpienia mieszanka wybuchowa. Jeszcze w programie wielokrotnie dochodziło między nimi do różnorodnych napięć. Wyspę Miłości opuścili przed wielkim finałem. Z willi wyszli jako para, a w Polsce kontynuowali znajomość. W pewnym momencie nad ich związkiem zawisły jednak czarne chmury. Para poinformowała o rozstaniu. - Mieliśmy trudny czas, trudne tygodnie i gdzieś tam na dłuższą metę próbowaliśmy sobie to jakoś posklejać, spróbować się dogadać i poukładać to wszystko. Wiadomo raz było lepiej, raz było gorzej, raz się udawało, raz się nie udawało. Finalnie jakby się nie udało i też przyczyn tego było mnóstwo - mówiła Ania wówczas na InstaStories. Mimo to jakiś czas później para znowu zaczęła pokazywać się razem w sieci. Obecnie można wysnuć tylko jeden wniosek. Minione walentynki spędzili wspólnie. Wszystko więc wskazuje na to, że nadal są razem. ZOBACZ TEŻ: Karolina Gilon przeszła prawdziwą metamorfozę. Tak wyglądała w "Top Model" w 2015 roku.