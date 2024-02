"Sanatorium miłości" to program, w którym seniorzy w wieku 60 plus próbują znaleźć drugą połówkę. Format podbił serca widzów Telewizji Polskiej i już 10 marca stacja zaprezentuje pierwszy odcinek szóstego sezonu. Na oficjalnym profilu show na Instagramie niedawno pojawiła się zapowiedź tego, co zobaczymy na wiosnę. W krótkim spocie TVP widzimy uczestników, którzy wezmą udział w randkowym formacie.

Zobacz wideo Marta Manowska zdradza, ile zarobiła na Instagramie. Szok

"Sanatorium miłości" rusza lada dzień. Tak wyglądają uczestnicy szóstej edycji randkowego show dla seniorów

Produkcja randkowego show dla seniorów na trzy tygodnie przed pierwszym odcinkiem postanowiła pokazać pierwszą zapowiedź programu. Marta Manowska już wcześniej zapowiadała, że w nadchodzącej edycji nie zabraknie zaskoczeń oraz charyzmatycznych postaci. - W tym roku przyjechały naprawdę duże indywidualności do "Sanatorium miłości". Nie było tak łatwo i nie było takie oczywiste, żeby ta grupa stała się od razu jednością. Mieliśmy trochę takich przejść, które musiały się chyba wydarzyć po to, żebyśmy stali się monolitem. Nie jedno wyzwanie czekało naszych uczestników - zapowiedziała prowadząca. Gospodyni show zdradziła też, że na widzów czeka wiele niespodzianek. Przyznała, że sama była niektórymi sytuacjami bardzo zaskoczona, mimo że z formatem związana jest od samego początku.

"Sanatorium miłości". Kiedy premiera szóstego sezonu?

"Randkowanie na całego i motyle w brzuchu. Niezwykle romantyczny nowy sezon 'Sanatorium miłości' - czytamy w opisie nagrania na Facebooku "Sanatorium miłości". Wiadome jest, że szósta odsłona randkowego hitu dla seniorów została nakręcona w uzdrowisku w Krynicy-Zdroju. Fani programu nie mogą się doczekać nowych odcinków, na co wskazują komentarze w mediach społecznościowych. "Przydałyby się dłuższe odcinki, bo zawsze tak błyskawicznie się kończą", "Ale się cieszę! Uwielbiam ich oglądać", "Wspaniały program, oglądałam wszystkie odsłony. Czekam na następny" - czytamy. Nowy sezon "Sanatorium miłości" ruszy już w niedzielę 10 marca o 21.30 na antenie TVP1. Będziecie oglądać?