Skład "Pytania na śniadanie" jest już kompletny. 19 lutego ogłoszono, kto będzie ostatnią parą, która poprowadzi program. Produkcja od kilku tygodni podsycała plotki na ten temat. Teraz wszystko jest jasne. "Katarzyna Pakosińska i Piotr Wojdyło - oto nasza nowa para prowadzących. Ich wspólny debiut już jutro o 7.30. Powodzenia. Trzymamy kciuki" - czytamy na Instagramie śniadaniówki. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. Zobaczcie, co wiemy o nowym prowadzącym. Ma duże doświadczenie w branży, a po pracy spędza czas z rodziną.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Dowbor o zwolnieniu Kurzopków. "Oni są bardzo dobrzy"

"Pytanie na śniadanie". Piotr Wojdyło występował już w TVP. Prywatnie ma żonę i trójkę dzieci

Już 20 lutego Piotr Wojdyło zadebiutuje w programie "Pytanie na śniadanie". Jak się okazuje, dziennikarz był już związany ze stacją TVP. Widzowie mogli oglądać go m.in. w programach "Europa to my" oraz "Kronice". Wojdyło pracuje nie tylko jako prezenter, ale również konferansjer, aktor i wykładowca. Od lat prowadzi zajęcia ze studentami dziennikarstwa na Akademii Ignatianum w Krakowie. Bogate doświadczenie zawodowe z pewnością ułatwi mu debiut w śniadaniówce. Praca to jednak nie wszystko dla prezentera. Prywatnie Piotr Wojdyło ma żonę i dzieci, o czym dumnie poinformował w opisie swojego profilu na Instagramie. "Mąż i ojciec trójeczki" - czytamy. W 2023 roku prezenter z ukochaną obchodzili dziesiątą rocznicę ślubu, czyli cynowe gody. Opublikował z tej okazji zdjęcia na InstaStories. Znajdziecie je w galerii na górze strony. Z innych fotografii na profilu nowego prowadzącego wiemy, że dużą rolę w jego życiu odgrywają również podróże. Niedawno prezenter wybrał się z rodziną nad morze. "Uwielbiam Bałtyk. Najbardziej poza sezonem" - pisał na Instagramie.

Piotr Wojdyło z rodziną Fot. @piotrwojdylo_pl / Instagram

"Pytanie na śniadanie". Piotr Wojdyło o swojej pracy. "Wielka pasja"

Na stronie prezentera możemy przeczytać o jego podejściu do pracy. Wygląda na to, że Wojdyło spełnia się w tym, co robi. "Praca na scenie, kontakt z ludźmi i mówienie do nich to moja praca i jednocześnie wielka pasja. Dlaczego ja? Na miejscu pracy zawsze pojawiam się odpowiednio wcześnie, uśmiechnięty, wypoczęty, trzeźwy i ubrany adekwatnie do sytuacji" - czytamy. Po przeczytaniu tego opisu producenci "Pytania na śniadanie" chyba nie będą mieć wątpliwości, że Piotr Wojdyło doskonale poradzi sobie na ekranie. ZOBACZ TEŻ: Izabella Krzan zadebiutowała na Kanale Zero. Kiedyś startowała w konkursach piękności. Są zdjęcia