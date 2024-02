"Rolnicy. Podlasie" to format, który pojawia się na antenie Fokus TV. Przez kilka lat program zgromadził wokół siebie rzeszę fanów, którzy z zaciekawieniem śledzą losy i dalsze poczynania uczestników, którzy na co dzień prowadzą gospodarstwa rolne. Bez wątpienia jedną z najbardziej charakterystycznych bohaterek show jest Emila. Widzowie dosłownie pokochali ją za pracowitość i otwartość. Rolniczka nie tylko występuje w telewizji, ale prowadzi również prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Facebooku i YouTubie. Zastanawialiście się kiedyś, jak mieszka? Dom i gospodarstwo robią spektakularne wrażenie.

"Rolnicy. Podlasie". Tak mieszka Emilia

Na terenie gospodarstwa Emilii znajduje się również jej dom, gdzie mieszka wraz z partnerem i córką. Z zewnątrz budynek ma jasnoszarą elewację oraz czerwoną dachówkę. Z materiałów, jakie są dostępne w sieci, możemy wywnioskować, że jest to dom w startym budownictwie, co widać m.in. po przechodnich pomieszczeniach czy starych, drewnianych białych drzwiach, które niewątpliwie dodają charakteru. W kuchni znajdują się białe szafki, jednak to kolor ścian zaskakuje najbardziej. W tym miejscu Emila postawiła na jasną i optymistyczną zieleń. W salonie znajdują się ciemno drewniane meble i duży telewizor. Przytulności dodają białe eleganckie zasłony. Z kolei w sypialni możemy zobaczyć olbrzymie łóżko, na którym pełno puszystych poduszek. Bez wątpienia jest to miejsce do zasłużonego odpoczynku, po całym ciężkim dniu pracy na gospodarstwie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnicy. Podlasie". Czym zajmuje się Emila? Jej gospodarstwo chętnie przyjmuje turystów

Emilia jest sołtyską we wsi Laszki. Oprócz tego prowadzi prężnie rozwijające się gospodarstwo Ranczo Laszki o powierzchni 16 hektarów. Hoduje w nim ponad setkę zwierząt m.in. kaczki, kury, króliki, konie, kozy i krowy. Mało tego, jakiś czas temu rolniczka wybudowała własną serowarnię i zajmuje się również produkcją kozich serów. Warto wspomnieć, że gospodarstwo Emilii jest otwarte dla turystów i można je odwiedzać, wykonując wcześniejszą rezerwację terminu.