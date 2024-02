Małgorzata Ostrowska-Królikowska ma na koncie wiele ról, ale serca Polaków podbiła wcielając się w Grażynę Lubicz z serialu "Klan". Aktorka jest związana z produkcją od jej pierwszego odcinka, a więc od 1997 roku. Teraz ma wziąć udział w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami". W kuluarach plotkowano, że wyczerpujące i częste treningi mogą mieć wpływ na jej pozycję w "Klanie". Czy aktorka ma zamiar rozstać się z produkcją telenoweli?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska o swojej pozycji w "Klanie"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska w "Tańcu z Gwiazdami" zatańczy w parze z Kamilem Gwarą. Gwiazda przygotowuje się do programu i bierze udział w treningach. Nasz reporter wprost zapytał aktorkę, czy jej udział w tanecznym show przyczyni się do tego, że "Grażynki w 'Klanie' będzie trochę mniej"? Ostrowska-Królikowska przyznała, że nie ma zamiaru rezygnować z roli. - Da się to połączyć. Grażynki w "Klanie" nie jest tak dużo, żeby to przeszkadzało w czymkolwiek - powiedziała nam i podkreśliła, że spokojnie pogodzi obie aktywności zawodowe. Temat jednak powraca jak bumerang. W najnowszej rozmowie aktorka znów została zapytana o to, czy jej pozycja w "Klanie" jest zagrożona przez czasochłonne treningi.

W produkcji wiedzą, że biorę udział w tym programie Tylko z tą naszą produkcją, to jest tak jak w rodzinie, która już funkcjonuje wiele, wiele lat. Jeżeli ktoś ma coś do roboty, to jest tak naturalne, że to wszystko się ogarnia. Ja nie muszę chodzić, prosić i tłumaczyć. Po prostu oni to wiedzą i nie mam tak intensywnego czasu na planie. Ale mam teatr i mam bardzo dużo prób w teatrze. To mnie bardziej absorbuje w tej chwili. Ale w serialu i na planie to my sobie z tym bardzo dobrze radzimy

- zapewniała w rozmowie z Plejadą.

Izabela Trojanowska o przyszłości "Klanu"

Przypomnijmy, że jakiś czas temu również Izabela Trojanowska, która wciela się w "Klanie" w postać Moniki Ross, została zapytana o swoją przyszłość w produkcji. Aktorka przyznała, że nie ma zamiaru odchodzić z telenoweli. - Będę do ostatnich dni "Klanu", chyba że scenariusz będzie opiewał moje odejście. Bywam w życiu wierna. Zawodowo też - powiedziała Plejadzie. W tej samej rozmowie bez owijania w bawełnę odniosła się do doniesień o skasowaniu formatu z anteny TVP. - W tym zawodzie to jest tak, że nie ma sentymentów. Jeżeli nie ma oglądalności, to nie ma serialu, a to znaczy, że nas się ogląda - przyznała.