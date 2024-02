Program "Królowa przetrwania" trwa w najlepsze. Przypominamy, że w nowym formacie TVN-u obserwujemy zmagania wybranych celebrytek w dżungli. W dziewiątym odcinku show bohaterki programu musiały wziąć udział w konkurencji, która sprawdzała ich zakres wiedzy ogólnej. Jedną z uczestniczek jest Josie Kwaśniewska - zwyciężczyni piątej edycji "Love Island". Bohaterka "Królowej przetrwania" raczej nie zdobędzie tytułu omnibusa.

"Królowa przetrwania". Josie Kwaśniewska zaliczyła wpadkę. Nie miała w szkole geografii? "Ciarki żenady"

Bohaterki show wzięły udział w quizie z wiedzy ogólnej. Konkurencja polegała na wylosowaniu pytania z tajemniczych skrzyń, w których kryły się różne żywe stworzenia i obrzydliwa zawartość. Każda z uczestniczek musiała włożyć tam rękę, żeby sięgnąć po pytanie ukryte np. między robakami czy wężami. - Czy Ziemia kręci się wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi? - tak brzmiało pytanie, na które musiała odpowiedzieć Josie Kwaśniewska. - Słońce kręci koło Ziemi - odpowiedziała zdezorientowana influencerka.



Odpowiedź Josie zażenowała część z uczestniczek, które w mig zaczęły komentować jej niewiedzę. - Przecież to mój syn czteroletni zna odpowiedź na to pytanie. Dobrze, że jej się nie zapytali, czy Ziemia jest płaska, czy okrągła - ironizowała Edyta Folwarska. - Ciarki żenady trochę czułam - dopowiedziała Ewa Piekut z "Warsaw Shore". Uczestniczki miały żal do Josie, że przyczyniła się do porażki drużyny.

"Królowa przetrwania". Najwięcej kontrowersji wzbudziła Natalia Janoszek

Najwięcej emocji w "Królowej przetrwania" wywołało samo uczestnictwo Natalii Janoszek. Udział celebrytki okazał się zaskoczeniem nie tylko dla widzów, ale i reszty bohaterek. Aneta Glam była do niej na tyle negatywnie nastawiona, że... nie chciała się z nią nawet przywitać. Mieszkanka Miami w rozmowie z Newseria Lifestyle wytłumaczyła, że choć nie oglądała filmu Krzysztofa Stanowskiego, to i tak wyrobiła sobie opinię o celebrytce. - Nie chciałam się przywitać z Natalią Janoszek, ponieważ słyszałam o niej różne rzeczy. Ja nigdy nie weszłam na jej Instagrama, nigdy nie widziałam tego wideo na YouTubie o niej, także nie miałam tak naprawdę swojej własnej opinii, tylko to, co słyszałam o niej. I ja bardzo nie lubię kłamstwa, ja w ogóle nie mam tolerancji do oszustwa i do kłamstwa - powiedziała. Edyta Folwarska w wywiadzie dla portalu ShowNews zdradziła z kolei, że podziwia Janoszek za niezłomny charakter. - Natalia do dziś ma tak, że boi się wyjść na ulicę, ponieważ ludzie mają odwagę ją zaczepić i powiedzieć "ty oszustko, zniknij z tego świata" - powiedziała.