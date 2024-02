Już wszystko jasne! Wiadomo, kto pojedzie na Eurowizję

W tym roku zrezygnowano z publicznych preselekcji, w których to widzowie mieli wpływ na to, kto będzie reprezentował Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji. W tym roku odbędzie się on w Malmö w Szwecji. Tym razem to komisja TVP podjęła decyzję o tym, kto będzie zwycięzcą. Chęć reprezentowania Polski zgłosił m.in. Maciej Musiałowski, Justyna Steczkowska, Krystyna Prońko czy Izabela Zabielska. Zgłoszenia można było wysyłać do 2 lutego. 15 lutego portal dziennik-eurowizyjny.pl podał, że komisja już wybrała reprezentanta, a zwycięzca został o tym poinformowany. Konieczne było jeszcze załatwienie formalności. W poniedziałek w "Pytaniu na śniadanie" ogłoszono, kto pojedzie na Eurowizję.

Eurowizja 2024. Wiadomo, kto będzie reprezentował Polskę

Na antenie "Pytania na śniadanie" ogłoszono, że Polskę na Eurowizji będzie reprezentować Luna, która w Szwecji wykona piosenkę "The Tower". - Ta piosenka jest o wewnętrznej sile i mocy, ale też o takiej sprawczości - powiedziała na antenie. W stacji pokazano moment, w którym poinformowano Lunę o tym, że pojedzie na Eurowizję.

- Jestem niesamowicie wzruszona. Naprawdę muszę przyznać, że się tego nie spodziewałam. To było ogromne moje marzenie, żeby pojechać na Eurowizję, żeby móc reprezentować ten kraj. To jest cały czas jak taki sen. Czuję ogromne wyróżnienie i taką nobilitację też, ale też kredyt zaufania i mam nadzieję, że uda mi się wypełnić tę misję jak najpiękniej, całym moim sercem i moją duszą artystyczną - mówiła Luna w "Pytaniu na śniadanie". Po zdjęcia Luny zapraszamy do galerii na górze strony.

Jak wyglądały wewnętrzne preselekcje na Eurowizję?

W tym roku reprezentanta Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji wybrała specjalnie powołana komisja złożona z pięciu ekspertów i Sekretarza Komisji Konkursowej. Przesłuchali oni wszystkie zgłoszone utwory i ocenili każdy z nich w skali od 1 do 10. Żeby wziąć udział w preselekcjach, trzeba było mieć ukończone 16 lat i polskie obywatelstwo. Zgłoszona piosenka nie mogła trwać dłużej niż trzy minuty i musiała mieć oryginalną muzykę. Utwór musiał być opublikowany po 1 września 2023 roku.