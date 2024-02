Kinga była uczestniczką dziewiątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie stanęła na ślubnym kobiercu z Marcinem. Widzowie od początku twierdzili, że uczestnicy niezbyt do siebie pasują. Mieli rację, ponieważ mimo prób małżeństwo Kingi i Marcina ostatecznie się rozpadło. Kobieta postanowiła nawet zorganizować imprezę rozwodową dla swoich przyjaciół. To nie umknęło uwadze Marcina. - Doceniam za inwencję twórczą, sam bym raczej na to nie wpadł, aby robić imprezę rozwodową bez rozwodu. Terminu rozprawy również nie ma - mówił w rozmowie z nami. Wygląda na to, że Kinga już zdążyła zapomnieć o miłosnym zawodzie. Niedawno opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia z tajemniczym mężczyzną. Fani od razu dopytywali, czy są w związku. Odpowiedziała.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kinga w podróży. Nie była sama

Chociaż kariera telewizyjna Kingi dobiegła końca, to uczestniczka dziewiątej edycji programu nie zwalnia tempa. Fani mogą śledzić jej losy w mediach społecznościowych. Instagramowy profil Kingi obserwują ponad 22 tysiące użytkowników. To właśnie na tej platformie pochwaliła się fotografiami z pewnym mężczyzną. Opublikowała kilka zdjęć, na których widać ich podróż. Najpierw stroili śmieszne miny w pociągu, a później uśmiechnięci pozowali w małym samolocie. "Czasami dobrze się rozerwać i się przelecieć (oczywiście gdzieś poza miasto)" - napisała w poście Kinga. Fani od razu pospieszyli z pytaniami o mężczyznę. Z odpowiedzi uczestniczki dowiedzieliśmy się, że ma na imię Darek. Wyjawiła też, co ich łączy. "Jesteśmy przyjaciółmi" - napisała Kinga. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii na górze strony.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kinga pochwaliła się kwiatami od "cichego wielbiciela"

Kinga nie może narzekać na brak adoratorów. Jakiś czas temu opublikowała na InstaStories zdjęcie wielkiego bukietu kwiatów. Jak się okazuje, dostała go od nieznajomego. "Wow. Jestem w ogromnym szoku, właśnie dostałam do pracy pocztę kwiatową z przepięknym liścikiem. Wzruszyłam się i zaniemówiłam. Niestety 'cichy wielbiciel' nie podpisał się, dlatego tutaj dziękuję. Ten dzień teraz będzie jeszcze piękniejszy" - napisała.