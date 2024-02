"Rolnicy. Podlasie" to program, który od kilku lat emitowany jest w telewizji Fokus TV. Fani formatu dosłownie uwielbiają oglądać rolnicze show, które pokazuje codzienność, a także poczynania bohaterów, pracujących na gospodarstwach rolnych. Nie da się ukryć, że jednymi z najpopularniejszych uczestników formatu są Andrzej i Gienek z Plutycz. Syn i ojciec tworzą nietypowy duet, który bawi widzów do łez. Panowie występują nie tylko w telewizji, ale działają również w mediach społecznościowych. Prowadzą dobrze prosperujący kanał na YouTubie. Pamiętacie jeszcze Jarka, brata Andrzeja? Jakiś czas temu mężczyzna zniknął z show. Teraz powrócił i ma w głowie plan na świetny interes.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Bardowscy na rajskich wakacjach, a dla Grzegorza to męka. Co się stało?

"Rolnicy. Podlasie". Jarek planuje inwestycję. Na tym chce się dorobić

W jednym z najnowszych odcinków opublikowanych na YouTubie mogliśmy oglądać poczynania Jarka w trakcie pracy przy ścinaniu drzew. Nie to było jednak w tym wszystkim najważniejsze. Mężczyzna z zaangażowaniem przedstawił plan na zagospodarowanie pola, którego Gienek i Andrzej od dłuższego czasu już nie uprawiali. - Chcę wykopać tutaj staw, postawić jakąś fajną altankę. Po prostu chcę tu zrobić pole namiotowe, tak aby można było przyjechać, przenocować, zrobić grilla. Szukam firmy, która przyjedzie i wszystko mi to oczyści. Mam nadzieję, że będziecie przyjeżdżać tu - zapowiedział. Jak na razie, nie wiadomo, jak na ten pomysł zapatrują się Andrzej i Gienek. Mimo to na filmie Jarek wydawał się być pełen nadziei. Na koniec oznajmił, że brzozy, które ściął są na sprzedaż. Potem jeszcze raz podkreślił, że poszukuje firmy, która mogłaby oczyścić mu teren pod wymarzoną inwestycję. W sekcji z komentarzami widać, że pomysł Jarka przypadł do gustu internautom i spotkał się z pozytywnym odbiorem. "Bardzo dobry pomysł Jarku. Widać, że masz łeb na karku w przeciwieństwie do Andrzeja" - napisał jeden z nich. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnicy. Podlasie". Kim jest Jarek?

Jarek nie był często pokazywany w serii "Rolnicy. Podlasie". Jakiś czas temu w ogóle zniknął. Niedawno jednak powrócił i od tamtej pory zyskuje coraz większą sympatię wśród widzów. Ci chwalą go za to, że jest konkretny i zdecydowany. Przypominamy, że nie jest to jednak jego debiut telewizyjny. Kilka lat wcześniej Jarek wystąpił także w popularnym programie TTV "Dżentelmeni i wieśniacy", gdzie przeszedł spektakularną metamorfozę i kosztował życia w mieście. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Andrzej zdradził prawdę o ojcu. "Całe życie ja".