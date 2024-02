Izabela Zeiske jest jedną z najbardziej lubianych bohaterek programu "Gogglebox. Przed telewizorem" Uczestniczka reality show jest obecnie w żałobie. Niedawno bowiem zmarła jej ukochana mama Teresa Olczyk. Ostatnio odbył się pogrzeb seniorki. Zeiske zrelacjonowała ostatnie pożegnanie rodzicielki w mediach społecznościowych. Nie wszystkim internautom się to spodobało. Gwiazda TTV od razu postanowiła wytłumaczyć swoją decyzję.

"Gogglebox". Izabela Zeiske opublikowała nagranie z pogrzebu mamy. "Wyruszyła w swoją ostatnią drogę"

W sobotę 10 lutego Izabela Zeiske przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych smutną wiadomość. W wieku 88 lat odeszła Teresa Olczyk, mama gwiazdy TTV. Bohaterka "Gogglebox" opublikowała na Instagramie chwytający za serce wpis.

Życie zaczyna się i kończy, ale dla najbliższej osoby nie ma wieku i obojętnie ile ma lat, zawsze jest to za mało, a ból rozsadza serce i wnętrze. Nie odzywam się, jest mi bardzo ciężko, ogromny smutek, rozpacz. Nie mogę się pogodzić z tym, co się stało. Do tego dochodzą wszystkie sprawy urzędowe, które trzeba załatwić, związane z pogrzebem" - napisała.

Niedawno odbył się pogrzeb Teresy Olczyk. Nagrania z uroczystości trafiły na tiktokowy profil Izabeli Zeiske. Gwiazda TTV pokazała, jak wygląda grób jej mamy. Zdradziła także, że na pogrzebie wybrzmiała piosenka pani Teresy "My way" Franka Sinatry.

Izabela Zeiske z mamą Fot. @iza_zeiske / Instagram

"Gogglebox". Izabela Zeiske odpowiada internautom. "Ludzka nienawiść"

Kilku internautów zostawiło pod nagraniem nieprzychylne komentarze. "Współczuję... I podziwiam. Ja bym nawet nie pomyślała, by nagrać cokolwiek na TikToka. Zwyczajnie, bym nie była w stanie...", "Widocznie rozpacz jest na pokaz", "Nie wiem komu to potrzebne, wszystko na pokaz, by się wstydzili" - brzmiały niektóre z opinii. Izabela Zeiske natychmiast zareagowała na słowa krytyki. "Po pierwsze, nie ja nagrywałam...ludzka nienawiść jest taką, że obojętnie co się nie zrobi, zawsze będzie hejt. Jedni chcą zobaczyć grób mamuni, drudzy krytykują. Oj ludzie, ludzie…" - odpisała gwiazda TTV.