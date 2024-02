W sobotę 17 lutego poznaliśmy zwyciężczynię piątej edycji "The Voice Senior". Statuetkę zdobyła jedyna w gronie finalistów kobieta - Regina Rosłaniec Bavcevic z drużyny Haliny Frąckowiak. Po ogłoszeniu werdyktu na oficjalnym instagramowym profilu programu zaroiło się od komentarzy. Jak internauci oceniają wokalistkę?

"The Voice Senior". Internauci komentują werdykt. Jednogłośnie oceniają zwyciężczynię

W wielkim finale piątej edycji "The Voice Senior" mogliśmy zobaczyć Piotra Salatę, Tadeusza Talarka, Romana Wojciechowskiego oraz Reginę Rosłaniec Bavcevic. To właśnie członkini drużyny Haliny Frąckowiak zdobyła tytuł "najlepszego głosu wśród seniorów w Polsce". Wokalistka zachwyciła nie tylko jurorów, ale także widzów. Rzadko bywa, że internauci są tak jednogłośni. W komentarzach na oficjalnym instagramowym profilu programu zasypali artystkę komplementami i gratulacjami. "Od pierwszego momentu typowałam panią Reginę na finalistkę. Gratuluję zwyciężczyni. Szkoda, że na profilu nie udostępniacie urywków występów", "Uwielbiam, jak śpiewa! Wiedziałam, że wygra. Czułam to od pierwszego odcinka, bo już wtedy skradła mi serce", "Pani Regina chodząca muzyka… Ta niepowtarzalna potęga w głosie i przekazie, fenomenalna! Wielkie gratulacje" - zachwycali się komentujący.

Finał The Voice Senior - jurorzy Finał The Voice Senior, KAPIF.pl

