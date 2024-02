"The Voice Senior". Wpadka podczas finału. Nie powinien tego powiedzieć

Nadszedł czas na zakończenie piątej edycji programu "The Voice Senior". Na fotelach jurorów zasiedli: Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Halina Frąckowiak oraz Tomasz Szczepanik. Podczas emisji na żywo często oglądamy zabawne sytuacje, których nie można wyciąć w montażu. Tak też było tym razem. Podczas finału show jeden z jurorów zaliczył wpadkę. Chciał pochwalić uczestnika, ale przypadkowo postarzył go o dobre kilka lat. Zobaczcie, co dokładnie powiedział. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"The Voice Senior". Tomasz Szczepanik postarzył uczestnika. "Taki mały psikus"

Tadeusz Talarek to uczestnik programu "The Voice Senior", który ma bogate doświadczenie muzyczne. Mężczyzna od lat współpracował z różnymi zespołami oraz aktualnie gra w orkiestrze Straży Pożarnej w Garwolinie. Do udziału w programie przekonali go koledzy. To zdecydowanie była dobra decyzja, ponieważ doszedł aż do finału, gdzie wystąpił jako reprezentant drużyny Alicji Węgorzewskiej. Wykonanie Tadeusza Talarka bardzo spodobało się Tomaszowi Szczepanikowi, który chciał pochwalić uczestnika. Zaczął mówić, że śpiewa doskonale jak na 80-latka. Tymi słowami juror niechcący postarzył uczestnika. Tadeusz Talarek wyjawił, że ma dopiero 72 lata. - Alicja wprowadziła mnie na minę. Mimo wszystko wiesz, że cię szanuję i kocham - tłumaczył się Szczepanik. Jurorka włączyła się do dyskusji. - Taki mały psikus - zażartowała.

Tadeusz Talarek Fot. @The Voice of Poland / YouTube / screenshot

"The Voice Senior". Maryla Rodowicz o udziale w programie. "Cały czas bałam się"

Jakiś czas temu Maryla Rodowicz opowiedziała w wywiadzie o swoich początkach w show "The Voice Senior". Wokalistka wyjawiła, że obawiała się udziału w programie. Co najbardziej stresowało Rodowicz? - Na początku było mi trudno, bo cały czas bałam się niesprawiedliwych ocen, że będę nieobiektywna, niesprawiedliwa, że będę bardziej skoncentrowana na sobie - mówiła Maryla Rodowicz w wywiadzie z portalem Plejada.