"Rolnik szuka żony" to program, w którym pojawiają się osoby, które raczej nie miały wcześniej nic wspólnego z show-biznesem. Mimo to niektórzy są spokrewnieni z celebrytami. Do tego grona należy m.in. Kamila Boś z ósmej edycji programu czy Łukasz Sędrowski z piątego sezonu. Okazało się, że brata rolnika widzowie TVP mogą doskonale znać. Kim jest i gdzie zagrał?

"Rolnik szuka żony". Brat Łukasza jest znanym aktorem

Wróćmy najpierw do historii Łukasza w programie. Uczestnik był raczej tym, z tych kontrowersyjnych postaci. Praktycznie od razu zakochał się w Agacie, z którą przez długi czas po nagraniach tworzył parę. Przed kamerami wyszło jednak na jaw, że dawał nadzieje Paulinie. Doszło między nimi do ostrej kłótni. Na rolnika spadał spory hejt za to, jak miał potraktować kandydatki. Mimo to chętnie jest zapraszany do śniadaniówek, a także pozostaje w kontakcie z obserwatorami na Instagramie, gdzie opowiada, jak mu mija życie. W 2021 roku przyznał się, że ma znanego brata! Okazuje się, że mężczyzna jest o pięć lat starszy od rolnika i ma na koncie sporo ról w różnych polskich produkcjach. Chodzi o Szymona Sędrowskiego. Aktor pojawiał się w m.in. serialu "Anna German", gdzie wcielał się w rolę Zbigniewa Tucholskiego (męża głównej bohaterki, którą zagrała Joanna Moro), czy w "BrzydUli 2" jako Bartek Dąbrowski. Widzowie mogli go też zobaczyć w np. "M jak miłość" czy "Na dobre i na złe". Poza tym występuje na deskach teatrów. Zdjęcia braci Sędrowskich możecie zobaczyć w naszej galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Kamila Boś też ma znanego bliskiego

Jak wspomnieliśmy, także Kamila Boś ma sławnego brata. Mężczyzna nazywa się Mateusz Dymidziuk i wystąpił w takich serialach jak "Święty", "Leśniczówka" czy "Barwy szczęścia". Oprócz tego pojawił się w filmie Patryka Vegi "Bad Boy" jako jeden z zawodników. O tym, kim jest brat rolniczki, poinformowała sama właścicielka pieczarkarni, która opublikowała z nim zdjęcie.