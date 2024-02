Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik poznali się dzięki udziałowi w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Decyzja ekspertów okazała się strzałem w dziesiątkę. Między parą szybko zaiskrzyło i w finale show zadeklarowali chęć pozostania w małżeństwie. Zakochani właśnie świętują piątą rocznicę związku. Dokładnie 16 lutego 2019 roku, Agnieszka i Wojtek postawili wszystko na jedną kartę i zdecydowali się na ślub z zupełnie obcym człowiekiem. Z tej wyjątkowej okazji para wybrała się na wycieczkę. Zobaczcie, gdzie świętują.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agnieszka i Wojtek polecieli do Barcelony. "W końcu chcieliśmy wrócić do korzeni"

Wiele małżeństw, które powstały w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" rozpadło się tuż po zakończeniu show. Wojtek i Agnieszka są jednymi z tych szczęśliwców, którzy udowadniają, że założenia eksperymentu mają sens. Dwa lata temu para powitała na świecie swoją córkę, Antoninę i niedawno wzięła także drugi ślub. 9 czerwca 2023 roku Agnieszka i Wojtek przysięgli sobie miłość przed ołtarzem. - Wzięliśmy to na bardzo poważnie. Ślub kościelny był dla nas, chcieliśmy przypieczętować nasz związek przed Bogiem - wyznał Wojtek w programie "Dzień dobry TVN". Para już od jakiegoś czasu planowała rocznicowy wyjazd. W końcu udało się zrealizować ten plan.

Bilety już kupione dawno temu. W końcu chcieliśmy wrócić do korzeni, 16.02 mija nam pięć lat od ślubu w programie. Wyjazd nie będzie wyglądał tak, jakbyśmy tego chcieli, ale cieszymy się tym, co jest

- napisała na InstaStories Agnieszka.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Aga i Wojtek świętują piątą rocznicę. Pokazali kadry z wyjątkowej wycieczki 'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Aga i Wojtek świętują piątą rocznicę. Pokazali kadry z wyjątkowej wycieczki; fot. instagram.com/agnieszka_lyczakowska

Uczestniczka show miała ostatnio poważne problemy z plecami i trafiła do szpitala. Na szczęście jej stan zdrowia uległ poprawie i nie miała przeciwwskazań, aby odbyć podróż samolotem. "Do wczoraj ważyła się decyzja, co robimy. Chirurg dał zielone światło. Więc booking i podjęta decyzja" - poinformowała Agnieszka. Jak się okazuje, para wybrała się do Barcelony. Na Instagramie Agnieszki już pojawiły się słoneczne kadry z wyjazdu. Małżeństwo z pewnością łączy wyjątkowe uczucie. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" często podkreśla, że zawsze może liczyć na wsparcie partnera. "Kocham go! Jestem szczęściarą, że możemy wspólnie dzielić życie. Wspieramy się w zdrowiu i w chorobie, w szczęśliwych chwilach i w porażkach…" - napisała o Wojtku.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Aga i Wojtek świętują piątą rocznicę. Pokazali kadry z wyjątkowej wycieczki 'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Aga i Wojtek świętują piątą rocznicę. Pokazali kadry z wyjątkowej wycieczki; fot. instagram.com/agnieszka_lyczakowska

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Para wspomina ślub kościelny. "Byłam z niej tak dumna"

Kościelny ślub Agnieszki i Wojtka także relacjonowany był przez stację TVN. Niedawno para pojawiła się w programie "Dzień dobry TVN" i wróciła pamięcią do tej wyjątkowej ceremonii. Sakramentalne "tak" zakochani powiedzieli sobie w kościele w górach. Wojtek podkreślił, że przygotowania do ślubu trwały kilka miesięcy, a sama uroczystość wydawała się być tylko chwilą. Na ceremonii była obecna także córka pary. Antonia miała do zrealizowania ważne zadanie. - Byłam z niej tak dumna. Oddaliśmy ją w ręce niani i naszych mam, żeby nie odczuwała naszego stresu. W kościele był piękny moment, kiedy ona szła z moją mamą i rzucała kwiatuszki. Wtedy wszyscy patrzyli na nią, nie na mnie nawet - wyznała Agnieszka.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Agnieszka i Wojtek fot. screen Instagram/@agnieszka_lyczakowska