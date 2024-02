Kasia i Andrzej Gąsienicowie zdobyli spore grono fanów dzięki udziałowi w popularnym "Gogglebox. Przed telewizorem". Para próbowała swoich sił również w innych programach. Mogliśmy ich zobaczyć w "99-gra o wszystko. VIP", a także w "Azja Express", jednak to produkcja TTV przyniosła im większą rozpoznawalność. Na co dzień małżeństwo mieszka w Zakopanem. Wygląda na to, że Kasia i Andrzej postanowili urozmaicić swoje życie i zainwestować w mały domek. Metraż wrażenia nie robi, ale spójrzcie na to wnętrze! Więcej zdjęć domu Kasi i Andrzeja znajdziesz w galerii na górze strony.

Domek Gąsieniców to bardzo stylowa "rezydencja". Kasia nadzorowała prace?

Posiadłość, o ile tak można nazwać 35 metrów kwadratowych, mieści się w wyjątkowej okolicy. Dookoła rośnie mnóstwo drzew, co sprawia wrażenie, jakby dom był nieodłączną częścią malowniczego sadu. W środku wszystko pokryte jest drewnem. Niedawno Kasia pochwaliła się ogromną, czerwoną sofą. Na niej umieściła poduszki z charakterystycznymi wzorami. Obok postawiła stolik stworzony z pnia drzewa. Pod postem szybko pojawiły się zapytania o możliwość wynajmu. Domek na razie wydaje się być zarezerwowany tylko dla Kasi i Andrzeja. Małżeństwo chętnie spędza w nim czas, o czym informuje na specjalnie stworzonym profilu "Gąsienicówka". Co o takim pomyśle sądzą obserwatorzy pary?

Gąsienicówka 'Gogglebox'. Gąsienicowie wybudowali dom, a raczej... domek. Telewizor się zmieści, a co z resztą? Fot. @kasia.gasienicowa/ Instagram

Fani Gąsieniców zachwyceni ich nowych domkiem. "Szkoda, że tylko jeden"

Kasia już od dłuższego czasu chwaliła się pracami nad nowym projektem. O każdym etapie budowy i wykończeń informowała na bieżąco swoich fanów. Kiedy pokazała finalny efekt, wszyscy zaniemówili. "Zazdrość mi poszła uszami", "Cudny domek w lesie. Niech się dobrze mieszka" , "Jedyny cudny domek w tych okolicach. Szkoda, że tylko jeden" - pisali. Wygląda na to, że "Gąsienicówka" generuje bardzo duże zainteresowanie. Oprócz odpoczynku, para wykorzystuje nowe miejsce również do pracy. "Home office, luty 2024" - napisała niedawno Kasia pod zdjęciem z wnętrza domku. ZOBACZ TEŻ: "Back to school". Agnieszka Kotońska wróciła do szkoły. "Jestem wrakiem"