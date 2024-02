"Ślub od pierwszego wejrzenia" to uwielbiany przez widzów format, który cieszy się popularnością w różnych częściach świata. Założeniem programu jest małżeństwo z zupełnie nieznajomą osobą. Para poznaje się ze sobą dopiero na ślubnym kobiercu. Następnie spędzają razem trochę czasu, aż w końcu decydują, czy zamierzają kontynuować znajomość, czy wziąć rozwód. W australijskiej edycji randkowego show doszło do kuriozalnej sytuacji. Jak podają zagraniczne media, pan młody wziął ślub z dobraną do niego żoną, mimo że miał narzeczoną poza programem. Prawda w końcu wyszła na światło dzienne.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Jack poszedł do programu, mając narzeczoną

Jack Dunkley wziął udział w australijskiej wersji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Mężczyzna powiedział sakramentalne "tak" Tori Adams. Zaraz później po mediach zaczęły krążyć spekulacje, jakoby miał zgłosić się do telewizyjnego show, mając narzeczoną poza programem. Wszystko wskazuje na to, że plotki okazały się mieć odbicie w rzeczywistości. Jak podaje portal news.com.au, Courtney Jade umieściła kilka fotografii w mediach społecznościowych, dolewając oliwy do ognia. Widać na nich prywatne zdjęcia pary. Na jednym z nich możemy zobaczyć ją siedzącą na kolanach Jacka, gdy ten czule obejmuje ją ramionami. Z kolei na następnym widzimy, jak wspólnie czekają na lotnisku.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Courtney wyznała prawdę. "Nigdy nie próbował ze mną zerwać". Co na to Tori?

Jak wynika z informacji portalu news.com.au, Courtney Jade bardzo cierpiała z powodu kłamstw narzeczonego. "Moje zdrowie psychiczne ucierpiało z powodu całkowitego oślepienia i utraty najlepszego przyjaciela w reality show. (...) Jack nigdy nie próbował ze mną zerwać, a nasz związek stawał się coraz poważniejszy" - miała napisać w mediach społecznościowych. Zadziwiająca jest również postawa programowej żony Jacka. Tori całkowicie wierzy mężowi i twierdzi, że chce trzymać się jego wersji wydarzeń.