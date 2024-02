Agnieszka Kotońska to uczestniczka nowego programu TTV "Back to school". Idea jest prosta - bohaterowie programu wracają do szkolnych ław, gdzie w klasach czekają na nich prawdziwi nauczyciele. Celebrytka znana z "Gogglebox" wyznała już, że nie spodziewała się, że udział w produkcji będzie dla niej aż tak dużym wyzwaniem. Ponowne zmierzenie się z takim przedmiotami jak matematyka, chemia czy fizyka okazało się dużo trudniejsze, niż zakładała na początku.

"Back to school". Agnieszka Kotońska wróciła do szkoły. "Jestem wrakiem"

- Jestem wrakiem człowieka. Ten eksperyment, w którym wzięłam udział, nie był łatwym eksperymentem. (...) Powrót do szkoły był dla mnie bardzo ciężki, dlatego, że ja już teraz zajmuję się zupełnie czymś innym - przyznała Agnieszka Kotońska na łamach "Party". Uczestniczka podkreśliła, że nigdy nie była mocna w przedmiotach ścisłych, a udział w show tylko ją w tym utwierdził. - Twierdzenie Pitagorasa czy tablica Mendelejewa zawsze były dla mnie udręką (...). Ułamki, całki, te wszystkie inne rzeczy... To zawsze mi kulawo szło i to było widoczne również w tym eksperymencie - tłumaczyła.

Kotońska porównała także obecne czasy, do tych, kiedy to ona była uczennicą. Wskazała, że językiem obym był wówczas rosyjski, a nie angielski, przez co w "Back to school" miała niemałe problemy z przyswojeniem tego drugiego. Kotońska zwróciła też uwagę na to, że uczniowie dziś są przeciążeni pracą i mają mało czasu na odpoczynek lub pasje. - Powinni mieć wolny czas, trochę luzu (...). Nie każdy jest orłem (...). Współczuję tym dzieciakom (...), są umęczone - podkreśliła. Uczestniczka "Back to school" zaznaczyła również, jak bardzo stresującym wydarzeniem jest egzamin ośmioklasisty. - Naprawdę ja tym dzieciakom współczuję - podsumowała.

"Back to school". Premiera programu z Agnieszką Kotońską na wiosnę

"Party" dotarło również do męża Kotońskiej, który przyznał, że udział ukochanej w programie spowodował pierwsza tak długą rozłąkę w ich relacji. Nie widzieli się bowiem dwa tygodnie. - Zająłem się domem, to nie jest łatwa praca i teraz doceniam ją (Agnieszkę - red.) jeszcze bardziej - wyznał Artur. "Back to school" ma pojawić się w TTV już na wiosnę.

