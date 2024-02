Już w marcu rusza kolejna edycja "Hotelu Paradise". W roli prowadzącej niezmiennie uwielbiana przez widzów Klaudia El Dursi, która z programem związana jest od samego początku. Tym razem zmieniono lokalizację rajskiego hotelu. Ósma edycja show kręcona jest w Wietnamie, w malowniczym rejonie, który określany jest jako "wietnamskie Malediwy". W nadchodzącym sezonie pojawi się także kolejna znacząca zmiana. Uczestnicy, którzy odpadną z programu, nie będą mogli już wrócić do hotelu, więc rywalizacja sięgnie zenitu. Cel jest jeden: zakończyć każde Rajskie Rozdanie w parze, a nie solo. Jak to osiągnąć? Uczestnicy mogą kierować się sercem, albo zawierać pakty i tworzyć zawiłe intrygi. Produkcja ostatnio pokazała nowych uczestników i właśnie zachęciła do typowania pierwszych par. Widzowie już są niezadowoleni, a program jeszcze się nawet nie zaczął.

REKLAMA

Zobacz wideo Tyszka o El Dursi. "Wiedziałem, że zajdzie daleko." Pochwalił też Blankę

"Hotel Paradise". Kogo tym razem zobaczymy w programie? Agnieszka niedawno została zdradzona. Była w dziesięcioletnim związku

Na oficjalnym profilu "Hotelu Paradise" na Instagramie już pojawiły się zdjęcia nowych uczestników. Pięć kobiet i pięciu mężczyzn będzie próbowało stworzyć parę na wyspie. W ósmej edycji show udział w programie wezmą: "wieczna singielka" Luiza, Agnieszka, która niedawno została zdradzona przez partnera, z którym była w dziesięcioletnim związku, Martyna, kilka miesięcy przed zgłoszeniem się do programu również rozstała się z chłopakiem, Natalia, która w połowie jest Włoszką i ma ognisty sycylijski temperament i Dominika, która otwarcie mówi to, co myśli i nie boi się konfrontacji z innymi uczestnikami. Wśród panów tym razem zobaczymy: Antka, który jest przekonany, że robi złe pierwsze wrażenie na kobietach, Michała, antyfana monogamicznych związków, Daniela, który w połowie jest Anglikiem i aranżuje wolontariaty w Tanzanii, Jędrzeja, który jest już gotowy na poważną relację i Bartka, który słynie z ciętego języka. Produkcja "Hotelu Paradise" właśnie zachęciła widzów, aby spróbowali wytypować pierwsze pary. Fani formatu nie są jednak zadowoleni z takiego obrotu spraw. Zdjęcia nowych uczestników znajdziecie w galerii na górze strony.

'Hotel Paradise'. Nowi uczestnicy fot. Instagram.com/hotelparadise.tvn7

"Hotel Paradise". Widzowie mają zarzut do produkcji. "To bez sensu"

W komentarzach pod najnowszą publikacją "Hotelu Paradise" na Instagramie pojawiły się głosy rozczarowanych widzów, którzy mają żal do produkcji, że wyjawiła, kto pojawi się w programie jeszcze przed emisją premierowego odcinka. Do tej pory widzowie poznawali uczestników dopiero w programie. Czy produkcja show właśnie zepsuła całą zabawę? "O wiele ciekawiej było jak uczestnicy byli pokazywani dopiero w pierwszym odcinku", "Zapytajcie od razu, kto wygra...", "Po co pokazujecie wcześniej uczestników? Bez sensu" - czytamy w komentarzach. Zgadzacie się z tymi opiniami? Pierwszy odcinek zostanie wyemitowany już 4 marca. Będziecie oglądać?